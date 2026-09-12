Aydın basını yasa boğuldu

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) önceki dönem Başkanı Mehmet Akgül'ün annesi Döndü Akgül (75), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haber, ailesi ve kentteki basın çevrelerinde derin üzüntüye yol açtı.

Hayatı ve ailesi

Döndü Akgül, evli ve beş çocuk annesiydi. Oğlu Mehmet Akgül, Aydın ve İzmir'de faaliyet gösteren gazetelerin imtiyaz sahibi olarak tanınıyor; uzun yıllar basın camiasında aktif görevlerde bulunmuştu. Vefat haberi kısa sürede kentteki gazeteciler ve yerel kamuoyunda yayıldı.

Cenaze ve tören bilgileri

Cenaze töreni bugün Nazilli'de yapılacak. Tören, ikindi namazını müteakip Gül Cami'nde düzenlenecek; defin işlemi Arslanlı Mezarlığı'nda gerçekleşecek. Aile yakınları ve basın mensupları başsağlığı dileklerini iletiyor.

Basın camiası ve yakınları için duyulan üzüntü sürerken, merhumeye Allah'tan rahmet, aileye sabır diliyoruz.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR GAZETECİLER CEMİYETİ (ABGC) ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANI MEHMET AKGÜL’ÜN ANNESİ DÖNDÜ AKGÜL (75) HAYATINI KAYBETTİ