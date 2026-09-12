Okul çantasında mükemmellik zorunluluk değil, sürdürülebilir beslenme öncelik olmalı

Beslenme çantasında hedef: kusursuzluk değil sürdürülebilirlik

Sosyal medyada paylaşılan son derece özenilmiş beslenme çantaları aileler üzerinde baskı yaratabiliyor. Liv Hospital Ulus Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Doç. Dr. Hasret Ayyıldız Civan, burada asıl hedefin tek bir öğünü mükemmelleştirmek değil; çocuğun genel beslenme düzenini uzun vadede sürdürülebilir hâle getirmek olduğunu vurguluyor. Civan, "Çocuğun yemediği mükemmel bir menü, çocuğun yediği yeterince iyi bir menüden daha değerli değildir" diyerek tartışmayı özetliyor.

Pratik ve dengeli eşleştirmeler:

Uzun okul günlerinde tok kalmayı sağlayacak, farklı besin gruplarını bir arada sunan seçenekler tercih edilebilir. Doç. Dr. Civan, karbonhidrat içeren bir öğeyle birlikte protein, lif veya sağlıklı yağ kaynaklarının yer almasının önemine dikkat çekiyor. Örnek olarak önerilen pratik kombinasyonlar arasında meyve ve yoğurt, elma ile şekersiz fıstık ezmesi, tam tahıllı kraker ve peynir, salatalık veya havuç ile humus, uygun porsiyonda kuruyemiş ve meyve, yoğurt ve meyve ile yulaf veya tam tahıllı mini sandviç ve ayran gibi seçenekler yer alıyor. Civan, karmaşık tablolar hazırlamaya gerek olmadığını belirtiyor.

Tanıdık yemekler üzerinden yeni tatlara alıştırma:

Her çocuğun damak tadı farklıdır; bu nedenle sevmediği besinler için zorlamaya gitmemek gerekiyor. Uzman, çocuğun zaten sevdiği bir yiyeceğin yanına küçük miktarda yeni bir besin ekleyerek zaman içinde çeşitliliğin artırılmasını öneriyor. Örneğin peynirin yanına meyve, ekmeğin yanına yoğurt koymak ya da sevilen bir sandviçe zamanla farklı malzemeler eklemek, çocukların yeni tatları kabulünü kolaylaştırabilir. "Tanıdık yiyecek + yeni yiyecek" yaklaşımı her öğünün bir mücadeleye dönüşmesini engellemeye yardımcı olur.

Paketli ürünler, içerik ve okulun rolü:

"Paketli" olmak bir ürünün otomatik olarak sağlıksız olduğunu göstermiyor; Doç. Dr. Civan, ürünün içeriği, porsiyonu ve tüketim sıklığının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. İlave şeker, tuz ve doymuş yağ içeriği yüksek ürünlerin günlük beslenmenin merkezinde olmaması gerektiği vurgulanıyor ancak zaman zaman pratik paketli seçeneklerin kullanılabileceği de ifade ediliyor. Ayrıca çocukların günlerinin büyük bölümünü okulda geçirdiği, kantin ve yemekhanenin, arkadaş çevresinin beslenme davranışlarını etkilediği; dolayısıyla okul ve ailenin sağlıklı beslenme konusunda birlikte hareket etmesinin önem taşıdığı hatırlatılıyor.

Doç. Dr. Civan, ebeveynlere beslenme çantasını her gün bir "başarı göstergesi" hâline getirmemelerini, yemekleri yalnızca yasaklar listesi olarak sunmak yerine çocuklara doğru seçim yapma becerisi kazandırmanın uzun vadede daha değerli olduğunu öğütlüyor. İyi bir beslenme çantasının en önemli özelliği kusursuz görünmesi değil; çocuğun açlığını gidermesi, büyüme ve gelişimini desteklemesi ve bunları sürdürülebilir şekilde yapabilmesidir.

LİV HOSPİTAL ULUS ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME UZMANI DOÇ. DR. HASRET AYYILDIZ CİVAN