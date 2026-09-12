Kütahya çiniciliği usta-çırak ve akademiyle geleceğe taşınıyor

Kütahya'da çinicilik mirası

Kütahya, 18. yüzyıldan bu yana süregelen çinicilik geleneğiyle bugün de bu sanatın merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Ali Kaya, kentte biriken bilgi ve tecrübenin sadece yerel üretimi beslemediğini, ülke genelindeki atölye ve sanatçılara da kaynak sağladığını söylüyor.

Üretim zinciri ve kent merkezinin rolü:

Kaya, Kütahya’nın yalnızca ürün üretmekle kalmadığını; atölyelerin sarf malzemesi, teknik ekipman, bisküvi, sır ve desen desteği gibi ihtiyaçlarının önemli bölümünün Kütahya’dan karşılandığını aktarıyor. Bu durumu, küçük butik atölyelerin üretim süreçlerini Kütahya’ya bağlı yürütmesine örnek vererek anlatıyor: "Bir ufak butik atölye çalıştıran sektör bazındaki kişiler ürünlerini Kütahya’dan, bisküvilerini alırlar, boyalarını alırlar, desenlerini alırlar. Orada çizim yaptıkları kadar çizimlerini yaparlar. Fırınlamaya tekrar Kütahya’ya gelir."

Bu ifade, Kütahya’nın sadece üretim altyapısı sağlamakla kalmayıp, bilgiyi, tekniği ve ustalık kültürünü de taşıdığını gösteriyor. Kaya, "Bazıları derler ki ‘Kütahya’dan bu iş çıkıyor.’ Hayır, bilakis Kütahya’ya aslında geri dönüyor. Kütahya bu işin merkezinde olduğunu her zaman göstermiştir" diyerek kentin merkezî konumunu vurguluyor.

Usta-çırak geleneği ile akademinin buluşması:

Çiniciliğin geleceğe aktarılmasında hem geleneksel usta-çırak sisteminin hem de akademik eğitimin etkili olduğunu belirten Kaya, yeni kuşak sanatçıların üniversitelerde edindikleri bilgi ve kültürü geleneksel yöntemle harmanladığını söylüyor. Eski ustaların çıraklıktan ustalığa uzanan uygulamalı eğitim modelinin, bugün üniversite eğitimleriyle desteklenmesiyle mesleğin daha ileri taşındığını ifade ediyor.

Kaya, "Bu meslekle ilgili çalışmaların eğitim alanında, akademik alanında da göstergeleri var. Şu anda yetişen sanatçılar tamamen bilgi ve becerilerini, bilgi ve kültürlerini kitaplardan aldığı için, akademik üniversitelerden aldığı için bu mesleği daha da ileriye taşımaktalar" diyerek, eğitimsel dönüşümün değerini açıklıyor. Kentte geçmişten günümüze ortaya çıkan çini eserlerinin kültürel birikimi bugünkü üretime de yansıdığını, "belki 100-150 yılın, 300 yılın sonucuna bakıldığında muazzam çinilerin üretildiğini" gözlemlediğini aktarıyor.

Eğitim çalışmaları ve geleceğe yatırım:

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olarak farklı alanlarda kurslar düzenleyen Kaya, çark, dekorlama, model-kalıp, sırlama ve fırınlama eğitimleri veriyor. Amaç, daha fazla kişinin bu sanatla tanışmasını ve mesleği öğrenmesini sağlamak. Kaya, çiniciliğin bir kültürel miras olarak korunmasının önemini vurgulayarak, "Daha fazla kişiye bu mesleği öğretebilmek için elimden geleni yapıyorum. Çünkü unutulmaya yüz tutmuş bu meslek dünyada sadece Kütahya’da var şu anda. Yani bunun arkasının doldurulması, geleceğe taşınması gerekiyor. Bu cihetle ben de gönlümü, kalbimi bu mesleğe adadım" diyor.

Kaya’nın yıllar içinde yetiştirdiği öğrencilerin çoğu bugün kendi atölyelerini açmış veya fabrikalarda, seramik ve cam sanayisi gibi farklı sektörlerde çalışıyor. Bu durum, eğitim faaliyetlerinin sahada somut sonuçlar verdiğinin kanıtı olarak öne çıkıyor: "Birçok öğrenci yetiştirdim. O öğrencilerin çoğu ya özel atölyelerini açtılar ya da fabrikalarda çalışıyor... Bu da bana gurur veriyor."

Çiniciliğe ilgi sadece Türkiye ile sınırlı değil; uluslararası talep de artıyor. Kaya, Türkiye ve yurt dışından gelen eğitim taleplerinden ve festivallerde karşılaştığı meraktan söz ediyor. Özel atölyesinin yanı sıra okul atölyelerinde de eğitimler veren sanatçı, kapısını bu mesleği öğrenmek isteyen herkese açık tuttuğunu belirtiyor:

"Ben bu mesleğe gönlümü, ruhumu verdim ve elimden geldiği kadar da bu mesleği öğrenmek isteyenlere kapım sonuna kadar açık. Sadece Kütahya’da değil, Türkiye içerisinde ve yurt dışında, katıldığım festivallerde bile benimle ilgili irtibata geçip benden ders almak isteyen, benden bu mesleği öğrenmek isteyen birçok insanla karşılaşıyorum."

Sonuç olarak, Kütahya çiniciliği güçlü bir üretim ağı, usta-çırak geleneği ve akademik destekle ayakta kalıyor; kent, hem eser üretimi hem de ustalık aktarımı açısından ülke genelinde merkezi bir rol oynamaya devam ediyor. Kaya’nın vurguladığı gibi amaç, bu zengin kültürel mirası gelecek kuşaklara eksiksiz taşımak.

ALİ KAYA