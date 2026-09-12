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Motofest'te İnönü mağaralarında buluşma

10-13 Eylül'de Güdül'de düzenlenen 7. Ankara Motofest, İnönü Mağaraları çevresinde motosiklet tutkunlarını kamp ve sürüş etkinliklerinde bir araya getiriyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Motofest'te İnönü mağaralarında buluşma

Motofest'te İnönü mağaralarında buluşma

Ankara'nın Güdül ilçesi, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Ankara Motofest'e ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen İnönü Mağaraları çevresinde toplanan motosiklet camiasını bir araya getiriyor.

Festival alanı ve program:

10-13 Eylül tarihleri arasında süren organizasyonda katılımcılar kamp kurma, toplu sürüş ve sosyal etkinlikler için alan buluyor. Bölgenin doğal dokusu ve mağara çevresi, festivale gelenler için hem manzara hem de sürüş rotası imkanı sunuyor.

Katılımcı deneyimi:

Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları, kamp yapma ve sürüş keyfini birlikte yaşama fırsatı buluyor. Katılımcılar, buluşmalar, sohbetler ve ortak sürüşlerle dayanışma ve paylaşım atmosferini güçlendiriyor.

Güdül'deki Motofest, hem deneyimli sürücüler hem de hobi olarak motosiklete ilgi duyanlar için yılın önemli buluşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Festival, bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyor ve motosiklet kültürünün canlı kalmasına destek veriyor.

Motosiklet tutkunları Güdül’de buluştu

Motosiklet tutkunları Güdül’de buluştu

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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