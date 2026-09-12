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Iğdır'da tören: şehit Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan memleketine uğurlandı

Aralık'taki askeri araç kazasında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan, Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlenen törenle Hakkari'ye uğurlandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Iğdır'da tören: şehit Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan memleketine uğurlandı

Iğdır'da tören: şehit Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan memleketine uğurlandı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığında resmi tören gerçekleştirildi. Tören, birlik ve güvenlik güçlerinin katılımıyla yapıldı.

Törenin akışı ve ritüelleri:

Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı tören alanına, askerlerin omuzlarında getirildi. Şehidin özgeçmişi okundu ve törende dualar edildi. Tören sonrasında naaş, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze nakil aracına konuldu.

Şehit için düzenlenen törende, birlik mensupları ve güvenlik görevlilerinin katılımıyla resmi uğurlama ritüelleri eksiksiz uygulandı. Dualar ve saygı duruşunun ardından tören korteji oluşturuldu.

Katılımcılar ve kazaya ilişkin bilgiler:

Törene Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol, Iğdır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden ile askerler ve polisler katıldı. Şehidin naaşı, yapılan uğurlama merasiminin ardından dualar eşliğinde memleketi Hakkari'ye gönderildi.

Aralık ilçesinde dün meydana gelen kazada Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan şehit olurken, kazada 2 asker yaralanmıştı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

IĞDIR&#039;DA ASKERİ ARAÇ KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

IĞDIR'DA ASKERİ ARAÇ KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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