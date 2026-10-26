Aydın Büyükşehir itfaiyesi elektrikli araç yangınında özel donanımla kontrol sağladı

kaza ve ilk müdahale:

Efeler ilçesinde Muğla Bulvarı Ovaeymir Kavşağı'nda tırla çarpışmasının ardından alev alan Tesla marka elektrikli otomobile bölgeye sevk edilen ekipler müdahale etti. Olay yerine giden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangının çevreye yayılmasını ve ikinci bir risk oluşturmasını önlemek amacıyla kontrollü adımlarla çalıştı.

Müdahalede öncelik, yangının sıçramasını engellemek ve araçtan gelebilecek olası zehirli gaz salınımını azaltmaktı. Ekipler, aracın çevresindeki güvenlik şeridini oluşturarak ve gerekli önlemleri alarak söndürme çalışmalarına başladı.

özel ekipman ve soğutma çalışmaları:

Yangına, tasarımı gereği yüksek ısıya dayanacak şekilde üretilmiş olan özel söndürme battaniyesi ile müdahale edildi. Kullanılan battaniyenin yaklaşık 3 bin dereceye kadar dayanıklı olması, yangının çevreye sıçramasını ve araçtan çıkabilecek zararlı gazların kontrol altında tutulmasını sağladı.

Müdahale süresi boyunca ekipler, yangının tamamen kontrol altına alınması ve tekrar alevlenme riskinin ortadan kaldırılması için kapsamlı soğutma yaptı. Söndürme ve soğutma işlemleri toplamda yaklaşık 3 saat sürdü ve çalışma esnasında gerekli güvenlik önlemleri titizlikle uygulandı.

termal izleme ve sonrası:

Söndürme işlemi tamamlandıktan sonra itfaiye ekipleri, yangın tehlikesinin yeniden ortaya çıkmasını önlemek için termal ölçüm cihazları ile aracın ısı değerlerini düzenli aralıklarla kontrol etti. Bu termal takip, özellikle elektrikli araçların batarya yapısından kaynaklanan içten gelen ısı artışlarını ve olası yeniden tutuşmaları tespit etmek için kritik öneme sahip oldu.

Yangında ağır hasar gören otomobil, soğutma ve güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Olay, Aydın Büyükşehir itfaiyesinin elektrikli araç yangınlarına yönelik donanım ve müdahale protokollerinin etkinliğini gösterdi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE TIRLA ÇARPIŞTIKTAN SONRA ALEV ALAN TESLA MARKA ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDEKİ YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÖZEL YANGIN BATTANİYESİ VE TERMAL ÖLÇÜM CİHAZLARIYLA YÜRÜTTÜĞÜ YAKLAŞIK 3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ.