Dolar 49,7579 +0,14%
Euro 55,7236 +0,09%
Bist 11.053,73 -0,57%
Altın Gram 6.450,04 +0,60%
EUR/USD 1,1194 -0,09%
Brent Petrol 110,14 -1,40%
--°

Aydın Büyükşehir itfaiyesi elektrikli araç yangınında özel donanımla kontrol sağladı

Efeler'de tırla çarpışan Tesla'daki yangın, Aydın Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın özel battaniye ve termal cihazlarla yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Aydın Büyükşehir itfaiyesi elektrikli araç yangınında özel donanımla kontrol sağladı

kaza ve ilk müdahale:

Efeler ilçesinde Muğla Bulvarı Ovaeymir Kavşağı'nda tırla çarpışmasının ardından alev alan Tesla marka elektrikli otomobile bölgeye sevk edilen ekipler müdahale etti. Olay yerine giden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangının çevreye yayılmasını ve ikinci bir risk oluşturmasını önlemek amacıyla kontrollü adımlarla çalıştı.

Müdahalede öncelik, yangının sıçramasını engellemek ve araçtan gelebilecek olası zehirli gaz salınımını azaltmaktı. Ekipler, aracın çevresindeki güvenlik şeridini oluşturarak ve gerekli önlemleri alarak söndürme çalışmalarına başladı.

özel ekipman ve soğutma çalışmaları:

Yangına, tasarımı gereği yüksek ısıya dayanacak şekilde üretilmiş olan özel söndürme battaniyesi ile müdahale edildi. Kullanılan battaniyenin yaklaşık 3 bin dereceye kadar dayanıklı olması, yangının çevreye sıçramasını ve araçtan çıkabilecek zararlı gazların kontrol altında tutulmasını sağladı.

Müdahale süresi boyunca ekipler, yangının tamamen kontrol altına alınması ve tekrar alevlenme riskinin ortadan kaldırılması için kapsamlı soğutma yaptı. Söndürme ve soğutma işlemleri toplamda yaklaşık 3 saat sürdü ve çalışma esnasında gerekli güvenlik önlemleri titizlikle uygulandı.

termal izleme ve sonrası:

Söndürme işlemi tamamlandıktan sonra itfaiye ekipleri, yangın tehlikesinin yeniden ortaya çıkmasını önlemek için termal ölçüm cihazları ile aracın ısı değerlerini düzenli aralıklarla kontrol etti. Bu termal takip, özellikle elektrikli araçların batarya yapısından kaynaklanan içten gelen ısı artışlarını ve olası yeniden tutuşmaları tespit etmek için kritik öneme sahip oldu.

Yangında ağır hasar gören otomobil, soğutma ve güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Olay, Aydın Büyükşehir itfaiyesinin elektrikli araç yangınlarına yönelik donanım ve müdahale protokollerinin etkinliğini gösterdi.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE TIRLA ÇARPIŞTIKTAN SONRA ALEV ALAN TESLA MARKA ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDEKİ...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE TIRLA ÇARPIŞTIKTAN SONRA ALEV ALAN TESLA MARKA ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDEKİ YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÖZEL YANGIN BATTANİYESİ VE TERMAL ÖLÇÜM CİHAZLARIYLA YÜRÜTTÜĞÜ YAKLAŞIK 3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalan...
images

Şırnak'ta haftalık operasyon bilançosu: 17 tutuklama, 57 aranan yakalandı
images

yaya tehlikesine müdahale eden kadın sürücüye yumruk attı, anlar kamerada
images

Şırnak’ta güvenlik seferberliği: bir haftada 44 aranan yakalandı, 12 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayserispor'dan TFF başkanına nezaket ziyareti

Cizre’de 75. yıl coşkusu: imam hatip okullarının yeniden açılışı anıldı

Hemşehrileriyle sokakta buluştu, pazarda fiyatların düşmesine aracılık etti

Şehitkamil'de cumhuriyet coşkusu satranç turnuvasıyla taçlandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026