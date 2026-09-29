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Aydın merkezli bahis ağına operasyon: 12 tutuklama

Aydın merkezli 4 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 15 zanlıdan 12'si tutuklandı; hesaplarda 1 milyar 234 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aydın merkezli bahis ağına operasyon: 12 tutuklama

Operasyonun ayrıntıları

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Aydın merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 15 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi; mahkeme kararıyla 12 kişi tutuklandı.

mali tespitler ve ele geçirilen materyaller:

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait veya bağlantılı hesaplarda toplam 1 milyar 234 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Adres aramalarında 15 cep telefonu, 15 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 2 harddisk ve 3 USB bellek ele geçirildi.

adli süreç ve son karar:

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, kalan 3 şüpheli adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Soruşturma Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.

Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle soruşturmanın kapsamı ve olası bağlantıların netleştirilmesi bekleniyor; uygulanan operasyon, yasa dışı bahisle mücadeledeki koordinasyonun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

AYDIN MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 12 TUTUKLAMA

AYDIN MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 12 TUTUKLAMA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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