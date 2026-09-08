Aydın Şehir Hastanesi'nde başhekimlik devir teslimi

Devir teslim töreni:

Aydın Şehir Hastanesi Başhekimlik makamında düzenlenen törenle görev değişimi gerçekleştirildi. Kurucu Başhekim Uzm. Dr. Engin Tetik, başhekimlik görevini Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan’a resmen devretti.

Kuruluş ve hizmete geçiş sürecine verilen değer:

Törende, hastanenin kuruluş aşaması ve hizmete geçiş sürecinde yürütülen çalışmalardaki katkıları nedeniyle Uzm. Dr. Engin Tetike teşekkür edildi. Tetik’e bu katkılar dolayısıyla çiçek takdim edildi ve emeği için takdir ifade edildi.

Yeni döneme yönelik temenniler:

Prof. Dr. Özlem Özbağçıvana yeni görevinde başarılar dilendi ve görev değişiminin ardından tören, çiçek takdiminin tamamlanmasıyla sona erdi. Devir teslim, hastane yönetiminde sürekliliğin sağlanması ve hizmet kalitesinin korunması amacıyla gerçekleştirildi.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ’NDE BAŞHEKİMLİK GÖREV DEĞİŞİMİ KAPSAMINDA DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.