Nilüfer’de demokrasi ve turizm atılımları ödüllerle taçlandı

Nilüfer Belediyesi, katılımcı demokrasi ve sürdürülebilir turizm alanındaki iki ayrı projesiyle hem ulusal hem de uluslararası alanda ödüle layık görüldü. Ödüller Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemire takdim edildi. Belediye ve Nilüfer Kent Konseyi ekiplerinin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen projeler, kent yönetimi ve yerel ekonomik katılım konusunda örnek uygulamalar olarak öne çıktı.

Pusulamız Dijital Katılım! projesinin uluslararası başarısı:

Pusulamız Dijital Katılım! projesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetim Kongresi ile Avrupa Demokrasi Başkenti iş birliğinde düzenlenen ELDA Ödülleri kapsamında ödül aldı. 2026 Innovation in Politics Awards çerçevesinde değerlendirilen yarışmaya 35 Avrupa ülkesinden 300'ün üzerinde başvuru yapıldı ve Vatandaş Jürisi tarafından belirlenen finalistler arasında Nilüfer Belediyesi üç ayrı projeyle yer aldı: Pusulamız Dijital Katılım!, Birlikte Üret, Birlikte Yönet ve Geleceğe Katılın. Nilüfer Belediyesi, bu yarışmada Türkiye'den ödül kazanan tek kurum oldu.

Ödül getiren çalışma, ilçede uzun yıllardır uygulanan Mahalle Komiteleri modelini Nilüfer Her Yerde mobil uygulaması aracılığıyla dijital ortama taşıyor. Türkiye'de yerel ölçekteki ilk dijital seçim örneği olan bu uygulama sayesinde mahalle sakinleri adaylık başvurusundan oy kullanmaya kadar süreci dijital ortamda yürüterek temsilcilerini doğrudan seçebiliyor; bu da karar alma mekanizmalarına katılımı genişletiyor.

Mysia Yolları: kırsal rotalarla kültürel mirasa katkı:

Nilüfer Belediyesi’nin diğer ödülü Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri 2026 kapsamında verildi. Mysia Yolları - Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi, Turizm ve Kültürel Miras kategorisinde ödüle değer görüldü. 2014 yılında başlayan proje, Bursa’nın kırsal mahallelerini, arkeolojik alanlarını, tarihi yapılarını ve doğal güzelliklerini birbirine bağlayan 800 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet rotası oluşturuyor.

Projenin hedefleri arasında kırsal ekonomiyi güçlendirmek, yerel üreticilerin ve kadın derneklerinin turizm süreçlerine katılımını sağlamak ile kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde yaşatılması yer alıyor. Ayrıca rotalar kapsamında düzenlenen etkinlikler sayesinde görme engelli bireylerin de deneyimlere erişimi sağlanıyor; böylece proje erişilebilirlik ve kapsayıcılık unsurlarını da önceliklendiriyor.

Şadi Özdemir, ödüllerin tesliminde projelerin ortak akıl ve birlikte üretme kültürünün sonucu olduğunu vurguladı. Başkan Özdemir, Nilüfer’de kararların halkla birlikte alındığını, kent doğası ve tarihinin komşularla birlikte korunduğunu belirterek projelerin vatandaşların hayatına doğrudan dokunmasının kendileri için en değerli sonuç olduğunu ifade etti ve emeği geçenleri teşekkürle andı.

Her iki ödül de Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi ortaklığının, dijital katılım ve sürdürülebilir turizm alanlarında somut sonuçlar üreterek hem yerel hem de uluslararası platformlarda tanınmasını sağladı. Projelerin uygulamadaki etkisi, yerel yönetim uygulamalarına ilişkin örnek teşkil etmeye devam ediyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ, KATILIMCI DEMOKRASİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIYLA ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇAPTA İKİ YENİ ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU. "PUSULAMIZ DİJİTAL KATILIM!" VE "MYSİA YOLLARI" PROJELERİNİN ÖDÜLLERİ, NİLÜFER BELEDİYESİ HALK EVİ’NDE NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR’E TAKDİM EDİLDİ.