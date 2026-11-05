Genel grev gününde Fransa sokakları: 250 binden fazlası protestoda

Grev çağrısı ve geniş katılım:

Fransa’da sendikaların çağrısıyla, öğrenci gruplarının desteğiyle düzenlenen genel grev devam ediyor. CGT sendikasının verilerine göre, yerel saatle 13.00 itibarıyla 73 şehirde 250 binden fazla gösterici sokaklara döküldü. Protestocuların temel talepleri hayat pahalılığına karşı daha yüksek ücretler ve eğitim politikalarında değişiklik yapılması üzerine odaklanıyor.

İşçiler ve memurlar iş bırakırken, haftalardır eylem düzenleyen öğrenciler de gösterilere destek verdi. Sabah saatlerinde Lyon, Marsilya ve Nantes gibi kentlerde başlayan gösteriler gün içinde başka merkezlere yayıldı.

gösterilerin seyri ve güvenlik önlemleri:

Ülke genelinde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı; yaklaşık 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Başkent Paris’te yürüyüş için Cumhuriyet Meydanı (Place de la République) ile Ulus Meydanı (Place de la Nation) arasındaki güzergahta izin verildi ve sendikaların, Sarı Yeleklilerin, işçilerin ve öğrencilerin katıldığı yürüyüş Türkiye saatiyle 16.00’da başladı.

Gösteriler nedeniyle okullar, trenler ve diğer bazı kamu hizmetlerinde aksama yaşandı; simgesel olarak Eyfel Kulesi de grev nedeniyle kapatıldı. Ülke genelinde katılımın 700 bine ulaşması bekleniyor.

çatışmalar ve maddi zararlar:

Gün boyunca bazı kentlerde çatışma ve yıkım haberleri geldi. Lyon’da çevik kuvvet polisinin bir grup protestocuya göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bildirildi; bazı göstericilerin polis aleyhine slogan attığı, bazılarının ise tamamen siyah giyinip yüzlerini kapattığı gözlendi.

Toulouse yakınlarındaki Tournefeuille’deki Françoise lisesine giren yaklaşık 30 kişinin içeride havai fişek kullanması sonucu yangın çıktığı, itfaiyenin yangını hızla söndürdüğü ve şüphelilerin gözaltına alındığı valilik açıklamasında yer aldı. Lille’de ise Cesar Baggio Lisesi’nin kapılarının ateşe verildiği belirtildi; olay yerine güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

sendikaların mesajı ve hükümete çağrı:

CGT lideri Sophie Binet, hükümete yönelik açıklamasında, "Mesaj şu: Hiçbir şey bizi durduramaz. Seferberliği sona erdirecek tek şey, taleplerimize cevap verilmesidir. Ne kadar beklerseniz bedeli o kadar yüksek olur" ifadelerini kullandı. Sendikalar bu kararlı tutumla taleplerinin karşılanması için baskıyı sürdürme niyetinde olduklarını vurguluyorlar.

Gelişmeler, grev çağrısının ülke genelinde önemli bir yankı bulduğunu ve hem kent merkezlerinde hem de yerel düzeyde kamu hizmetlerinde kesintilere yol açtığını gösteriyor. Günün ilerleyen saatlerinde yetkililerin ve sendikaların açıklamaları takip edilecek.

FRANSA'DA SENDİKALARIN ÇAĞRISIYLA, ÖĞRENCİ GRUPLARININ DESTEĞİYLE HAYAT PAHALILIĞINA VE EĞİTİM POLİTİKALARINA KARŞI DÜZENLENEN GENEL GREV VE GÖSTERİLER BAŞLADI. CGT SENDİKASINA GÖRE SAAT 13.00 İTİBARIYLA 73 ŞEHİRDE 250 BİNDEN FAZLA GÖSTERİCİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ.