Olayın ayrıntıları:

Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2057 sokak üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, apartmanın 5. katından düşen 18 yaşındaki E.Ö. henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten beton zemine çarptı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak E.Ö.'ye ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan E.Ö.'nün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlike bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin ve savcılığın yürüttüğü inceleme devam ediyor.

Beşinci kattan düşen genç ağır yaralandı