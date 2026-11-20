Olayın gelişimi:

Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinde, iş yerinin önüne park edilen minibüsün el freni çekilmeden bırakılması sonucu kaza meydana geldi. Sürücü, araçtaki malzemeleri dükkâna taşımaya başladığı sırada minibüs bir süre sonra kendi kendine hareket etti ve kontrolden çıkarak köprüden aşağı düştü.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı; görüntülerde sürücünün çaresizce aracın hareketini izlediği görülüyor. Köprüden düşen minibüs ağır hasar alırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması sevindirdi.

Güvenlik müdahalesi ve risklerin azaltılması:

Bölgedeki jandarma ekiplerinin olay yerinde bulunması ve çevrede alınan güvenlik önlemleri, muhtemel başka tehlikelerin önüne geçilmesine yardımcı oldu. Erken müdahale, olayın daha geniş çaplı bir güvenlik sorununa dönüşmesini engelledi.

Hasar ve soruşturma:

Köprüden düşen minibüste belirgin derecede zarar oluştu. Yetkililer, kazayla ilgili olarak inceleme başlattı ve olayın nedenlerini netleştirmek için güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendiriyor.

ŞIRNAK’IN ULUDERE İLÇESİNE BAĞLI UZUNGEÇİT BELDESİNDE EL FRENİ ÇEKİLMEDEN PARK EDİLEN MİNİBÜS, SÜRÜCÜSÜNÜN GÖZLERİ ÖNÜNDE KONTROLDEN ÇIKARAK KÖPRÜDEN AŞAĞI DÜŞTÜ. SÜRÜCÜNÜN ÇARESİZ BAKIŞLARLA İZLEDİĞİ O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI. TONLARCA AĞIRLIKTAKİ ARACIN KÖPRÜDEN UÇTUĞU KAZADA MUCİZE ESERİ KİMSE YARALANMADI.