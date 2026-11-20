Operasyon ve ele geçirilen madde:

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Muş merkezde bir araçta adli arama yapıldı. Aramada, 8 parça halinde toplam 389 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Muş Valiliği açıklamasında soruşturmanın ve operasyonların devam ettiği belirtildi.

MUŞ’TA JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMADA, BİR ARACIN İÇERİSİNDE 389 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.