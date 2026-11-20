Olayın detayları

Gördes ilçesi Hüseyinlibaba Mahallesi sakinlerinden ve boyacılık yapan Yücel Sevinç (65), 18 Kasım tarihinde mantar toplamak amacıyla evinden ayrıldı. Eve dönmemesinin ardından eşi Gülizar Sevinç durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ailenin endişesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

arama kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri ile Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı sevk edildi. Mahalle Muhtarı Mehmet Şener ve mahalle sakinlerinin de katılımıyla geniş çaplı bir arama kurtarma faaliyeti yürütüldü. Ekipler, iz takibi ve arazide yapılan sistemli taramalarla kayıp şahsın bulunması için çalışmalarını ikinci gün boyunca sürdürdü.

bulunma ve sağlık durumu:

Arama sırasında iz süren ekipler, Sevinç'i evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki çevre yolu üzerindeki çamlık alanda, bir taşın üzerinde uzanmış ve bitkin halde buldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sevinç, tedbir amaçlı ambulansla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından durumu iyi olduğu belirlenen Yücel Sevinç, ailesine teslim edildi.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE 2 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN İŞİTME ENGELLİ YÜCEL SEVİNÇ (65), EVİNDEN YAKLAŞIK 4 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ ORMANLIK ALANDA SAĞ OLARAK BULUNDU.