Aydın'da balkonun ardından metrelerce düşüş: gurbetçi ağır yaralandı

olay ve ilk müdahale:

Aydın'ın Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1901 Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, Almanya'da yaşayan ve ailesini ziyarete geldiği belirtilen 50 yaşındaki Erkan Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle 6'ncı kattaki evin balkonundan düştü.

Metrelerce yükseklikten düşen talihsiz kişi, önce birinci kattaki çanak antene çarptı. Antene çarpmanın etkisiyle düşüş hızı azalan Erkan Ç., ardından beton zemine çarparak ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

tanık anlatımı:

Olayı gören vatandaşlardan Anıl Tamsözlü, yaşananları anlatarak, 'Buradan geçiyordum. Bir ses duydum ve yukarı baktığımda biri yukarıdan sarkıyordu. Sonra ellerini bıraktı, bir iki balkon aşağıya vurdu ve baş üstü düşerken çanak antene çarptı. O çarpma da ayaklarının üstüne düşmesine vesile oldu. Ayakları kırıldı, şahıs yerde 5 dakika kadar öyle yattı. O sırada hemen ambulansı aradım. Ambulans geldiğinde ancak gözlerini açmaya başladı. Cevap da verdi. Sonra alıp götürdüler. Zaten ses de çıkmadı düşerken. Bağırma gibi şeyler olmadı. Sadece çarptığı yerlerin sesi çıktı. O an bağırdım yardım istedim etraftan ben de . Dokunmamam gerektiğini biliyorum, o yüzden dokunmadım da. İnşallah iyidir' dedi.

sağlık durumu ve soruşturma:

Hastaneye kaldırılan şahsın iki ayağının kırıldığı ve sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlike bulunduğu belirtildi. Olayın kesin düşme nedeni henüz netleşmedi. Yerel kaynaklar, Erkan Ç.'nin uzun yıllardır psikolojik tedavi gördüğünün iddia edildiğini bildirirken, olayla ilgili emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, kazanın kesin sebebine ilişkin bulguların adli ve idari soruşturma sonucu netleşeceğini ifade etti. Ayrıca olayda sözü geçen şahsın Türkiye'ye geldiği ve 3 gün sonra Almanya'ya dönme hazırlığı içinde olduğu bilgisi verildi.

KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN YARALI ŞAHIS, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.