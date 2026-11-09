Dolar 50,1770 +0,09%
Euro 56,2131 +0,60%
Bist 11.588,60 +0,92%
Altın Gram 6.623,43 +0,76%
EUR/USD 1,1189 +0,41%
Brent Petrol 96,23 -2,13%
--°

Aydın'da balkonun ardından metrelerce düşüş: gurbetçi ağır yaralandı

Aydın Efeler'de 6'ncı kattan düşen 50 yaşındaki gurbetçi Erkan Ç., çanak antene çarparak zemine düşerken ağır yaralandı; iki ayağı kırıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Aydın'da balkonun ardından metrelerce düşüş: gurbetçi ağır yaralandı

olay ve ilk müdahale:

Aydın'ın Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1901 Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, Almanya'da yaşayan ve ailesini ziyarete geldiği belirtilen 50 yaşındaki Erkan Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle 6'ncı kattaki evin balkonundan düştü.

Metrelerce yükseklikten düşen talihsiz kişi, önce birinci kattaki çanak antene çarptı. Antene çarpmanın etkisiyle düşüş hızı azalan Erkan Ç., ardından beton zemine çarparak ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

tanık anlatımı:

Olayı gören vatandaşlardan Anıl Tamsözlü, yaşananları anlatarak, 'Buradan geçiyordum. Bir ses duydum ve yukarı baktığımda biri yukarıdan sarkıyordu. Sonra ellerini bıraktı, bir iki balkon aşağıya vurdu ve baş üstü düşerken çanak antene çarptı. O çarpma da ayaklarının üstüne düşmesine vesile oldu. Ayakları kırıldı, şahıs yerde 5 dakika kadar öyle yattı. O sırada hemen ambulansı aradım. Ambulans geldiğinde ancak gözlerini açmaya başladı. Cevap da verdi. Sonra alıp götürdüler. Zaten ses de çıkmadı düşerken. Bağırma gibi şeyler olmadı. Sadece çarptığı yerlerin sesi çıktı. O an bağırdım yardım istedim etraftan ben de . Dokunmamam gerektiğini biliyorum, o yüzden dokunmadım da. İnşallah iyidir' dedi.

sağlık durumu ve soruşturma:

Hastaneye kaldırılan şahsın iki ayağının kırıldığı ve sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlike bulunduğu belirtildi. Olayın kesin düşme nedeni henüz netleşmedi. Yerel kaynaklar, Erkan Ç.'nin uzun yıllardır psikolojik tedavi gördüğünün iddia edildiğini bildirirken, olayla ilgili emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, kazanın kesin sebebine ilişkin bulguların adli ve idari soruşturma sonucu netleşeceğini ifade etti. Ayrıca olayda sözü geçen şahsın Türkiye'ye geldiği ve 3 gün sonra Almanya'ya dönme hazırlığı içinde olduğu bilgisi verildi.

KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN YARALI ŞAHIS...

KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN YARALI ŞAHIS, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinanpaşa'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı
images

Afyonkarahisar'da okullar çevresinde huzur uygulaması başlatıldı
images

Gece yarısı Tepebaşı'nda işçilerin kaldığı binada yangın kontrol altına alındı
images

Jandarmadan bir haftada 55 kişilik yakalama dalgası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sis denizi gibi görüntüler: Düzce beyaz örtüye büründü

Eskişehir'de dondurucu soğukta ağaçlar ve araç camları buz tuttu

Sinanpaşa'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı

Uğranmadan dönülmeyen lezzet: Ulaş etli pidesinin odun ateşinde sırrı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL