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Arıların doğudan batıya göçü: Oltu'dan Aydın'a 23 saatlik üretim yolculuğu

Oltulu arıcı Hasan Demir, yazda 250 kovanla çiçek balı ürettikten sonra kış için arılarını 23 saatlik yolculukla Aydın'a taşıyor; bu yıl 2,5 ton bal sattı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:22

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Arıların doğudan batıya göçü: Oltu'dan Aydın'a 23 saatlik üretim yolculuğu

Erzurum'dan Aydın'a mevsimlik göç

48 yaşındaki arıcı Hasan Demir, Oltu'nun Bahçecik Mahallesi'nde Kırdağ eteklerinde kurduğu arılıkla iki mevsimli üretimini sürdürüyor. 20 yıldır arıcılıkla uğraşan Demir, yaz aylarında ürettiği çiçek balının ardından kış sezonu için rotasını Aydın'a çeviriyor.

İki mevsim, iki bal çeşidi:

Yaz sezonunda yaklaşık 250 civarındaki kovanla Oltu yaylalarında çiçek balı üreten Demir, havaların soğumasıyla birlikte kışlık üretim için çam balı alanlarına yöneliyor. Bu sezon elde ettiği ürünlerden memnun olduğunu söyleyen Demir, yaklaşık 2,5 ton bal elde ettiğini ve ürünlerin tamamını sattığını belirtti.

Uzun yol, büyük fedakârlık:

Arılarını kamyona yükleyip yaklaşık 23 saat süren kesintisiz bir yolculuğun ardından Aydın'a ulaşacaklarını anlatan Demir, burada çam balı üretimini gerçekleştirip arıları kışlatacak. Yaklaşık 6 ay Aydın'da kalacaklarını, ilkbaharda yeniden Oltu'ya döneceklerini ifade etti.

Demir, arıcılığın emek ve fedakârlık gerektirdiğini vurgulayarak bu zahmete ancak işe gönül verenlerin katlanabildiğini söyledi. Doğadan sofralara uzanan kaliteli bal üretimiyle hem aile ekonomisine katkı sağladığını hem de ülkeye hizmet ettiğini dile getirdi. Elhamdülillah, bu sezon verimli bir yıl geçirdiğini belirten Demir, "Rabbim bütün arıcıların emeğini boşa çıkarmasın" sözleriyle üreticilerin dileğini paylaştı.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE 20 YILDIR ARICILIK YAPAN 48 YAŞINDAKİ HASAN DEMİR, YAZ AYLARINDA...

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE 20 YILDIR ARICILIK YAPAN 48 YAŞINDAKİ HASAN DEMİR, YAZ AYLARINDA ÜRETTİĞİ ÇİÇEK BALININ ARDINDAN KIŞ SEZONUNDA ÇAM BALI ÜRETMEK İÇİN ARILARIYLA BİRLİKTE AYDIN’A GÖÇ EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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