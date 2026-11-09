Dolar 50,1770 +0,09%
Euro 56,2131 +0,60%
Bist 11.588,60 +0,92%
Altın Gram 6.623,43 +0,76%
EUR/USD 1,1189 +0,41%
Brent Petrol 96,23 -2,13%
--°

Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına yönelik baskında şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da narkotik ekiplerinin operasyonunda 27 uyuşturucu hap, 1 gram madde ve peçeteye emdirilmiş madde bulundu; K.A. tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına yönelik baskında şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına yönelik baskında şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen maddeler ve şüphelinin yasal süreci yetkililerce açıklandı.

Operasyon ve ele geçenler:

Polis ekiplerinin yaptığı aramada 27 adet uyuşturucu hap, 1 gram uyuşturucu madde ve peçeteye emdirilmiş 1 adet uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen bu malzemeler tutanakla kayıt altına alındı ve adli sürece delil olarak sunuldu.

Yasal süreç ve tutuklama:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.A. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen K.A., cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve benzer çalışmalara yönelik denetimler sürüyor.

AFYONKARAHİSAR’DA SOKAK SATICILARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA...

AFYONKARAHİSAR’DA SOKAK SATICILARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinanpaşa'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı
images

Afyonkarahisar'da okullar çevresinde huzur uygulaması başlatıldı
images

Gece yarısı Tepebaşı'nda işçilerin kaldığı binada yangın kontrol altına alındı
images

Jandarmadan bir haftada 55 kişilik yakalama dalgası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sis denizi gibi görüntüler: Düzce beyaz örtüye büründü

Eskişehir'de dondurucu soğukta ağaçlar ve araç camları buz tuttu

Sinanpaşa'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı

Uğranmadan dönülmeyen lezzet: Ulaş etli pidesinin odun ateşinde sırrı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL