Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına yönelik baskında şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen maddeler ve şüphelinin yasal süreci yetkililerce açıklandı.

Operasyon ve ele geçenler:

Polis ekiplerinin yaptığı aramada 27 adet uyuşturucu hap, 1 gram uyuşturucu madde ve peçeteye emdirilmiş 1 adet uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen bu malzemeler tutanakla kayıt altına alındı ve adli sürece delil olarak sunuldu.

Yasal süreç ve tutuklama:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.A. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen K.A., cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve benzer çalışmalara yönelik denetimler sürüyor.

AFYONKARAHİSAR’DA SOKAK SATICILARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI.