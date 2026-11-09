Gizlenen yük: Bornova'da tır kasasında 5 kilo 750 gram kokain bulundu

Operasyonun ayrıntıları:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip yaptı. Uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen bir tır Bornova ilçesinde takibe alındı ve ekipler tarafından durduruldu.

Araçta yapılan arama ve köpekli inceleme:

Durdurulan araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Hassas arama köpeklerinin de katıldığı incelemede, tır kasası içerisine gizlenmiş vaziyette 5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında araçta bulunan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

TIR KASASI İÇERİSİNDE 5 KİLO 750 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ.