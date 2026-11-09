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Antalya'da konut mağduriyeti artıyor: aynı dairenin iki kişiye satıldığı iddiası

Antalya Kepez'de müteahhidin teslim etmediği konutlar nedeniyle yeni mağdurlar ortaya çıktı; avukatlar aynı dairenin iki kişiye satıldığını tespit etti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Antalya'da konut mağduriyeti artıyor: aynı dairenin iki kişiye satıldığı iddiası

Antalya'da konut mağduriyeti büyüyor:

Antalya'nın Kepez ilçesinde konut sahibi olmak amacıyla müteahhit A.İ. ve beraberindeki kişilere ödeme yapan çok sayıda vatandaş, aradan uzun süre geçmesine rağmen evlerini teslim alamadıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu. Şikayetlerin ardından yeni mağdurların ortaya çıktığı, soruşturmanın ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü bildirildi.

Mükerrer satış iddiaları:

Mağdurların avukatlarından Didem Kibrit incelemelerde aynı dairenin en az iki farklı kişiye satıldığına ilişkin tespit yaptıklarını açıkladı. Kibrit, geçen ay yaptıkları başvurunun ardından mağdur sayısının arttığını ve her mağdur için ayrı ayrı şikayetler verildiğini belirtti. Savcılık sürecinin takip edildiği, yeni delillerin toplanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Mağdurların anlatımları:

Mağdurlardan kasap işletmecisi Nebahat Savaş (52), yaklaşık 39 ay önce iki daire almak için müteahhitle anlaşma yaptığını, ancak aradan geçen sürede teslim alamadığını kaydetti. Savaş, müteahhide yaptığı ödemelerin toplamının 4 milyon lirayi bulduğunu, iki otomobilini verdiğini, kredi çektiğini ve sıralı çeklerle ödeme yaptığını anlattı. Ödemelerin karşılığında vaat edilen daireleri alamayınca iş yeri ve mülklerini satmak zorunda kaldığını belirtti ve ekonomik olarak ciddi mağduriyet yaşadığını söyledi.

Bir diğer mağdur olan antrenör Hüseyin Daş (38) ise müteahhidi çocukluğundan beri tanıdığını, vaat üzerine eşinin altınlarını ve otomobilini paraya çevirdiğini ifade etti. Daş, bir binadan temelden daire almak üzere 1 milyon liraya anlaştıklarını, ödemeleri yaptığını ancak üç yıl boyunca çalıştığı halde maaş almadığını ve mağdur edildiğini aktardı. Daş, daha sonra vaat edilen dairenin başka birine de satıldığını avukatından öğrenince durumun daha da ağırlaştığını söyledi ve aynı ada ve parselde mükerrer satış olduğunu belirtti.

Aile ve hukuk boyutu:

Mağdurlar, yaşananların aile hayatlarını ve geçimlerini olumsuz etkilediğini, ev sahibi olma umuduyla tüm birikimlerini verdiklerini ancak bugün ne ev ne de araba sahibi olabildiklerini dile getirdi. Savaş, müteahhidin ailesine ait önemli mal varlığı bulunduğunu ancak mağduriyetlerinin giderilmesi için herhangi bir adım atılmadığını savunarak Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Avukatlar ise savcılık sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini ve soruşturma kapsamında yeni delillerin araştırılmaya devam ettiğini bildirdi.

Olayda tutuklu bulunan şüpheli ile ilgili soruşturmanın ve mağdurların tazminat taleplerinin hukuki süreci devam ediyor. Mağdurlar hızlı bir çözüm ve hukuki takibin sonuçlanmasını bekliyor.

ANTALYA&#039;DA KONUT SAHİBİ OLMAK AMACIYLA ÖDEME YAPTIKLARI MÜTEAHHİDİN EVLERİNİ TESLİM ETMEDİĞİNİ ÖNE...

ANTALYA'DA KONUT SAHİBİ OLMAK AMACIYLA ÖDEME YAPTIKLARI MÜTEAHHİDİN EVLERİNİ TESLİM ETMEDİĞİNİ ÖNE SÜREREK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN VATANDAŞLARA YENİ MAĞDURLAR EKLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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