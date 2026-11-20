Operasyonun kapsamı:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik olarak 11-19 Kasım 2026 tarihleri arasında Efeler, İncirliova ve Nazilli ilçelerinde 9 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalandı.

ele geçirilenler:

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 30 bin 738 adet sentetik ecza ile birlikte 154 gram sentetik ecza hammaddesi, 43 gram metamfetamin, 38 gram esrar ve 10 gram skunk ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin 470 TL nakit para bulundu.

şüpheliler ve hukuki süreç:

Yakalanan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti (TCK 188) suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tüm şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, il genelinde yürütülen narkotik çalışmalarının bir parçası olarak kayda geçti; operasyonun detayları ve ele geçen deliller tutanaklarla belgelendi.

AYDIN’IN EFELER, İNCİRLİOVA VE NAZİLLİ İLÇELERİNDE 9 AYRI ADRESE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 30 BİN 738 ADET SENTETİK ECZA İLE ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 12 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI.