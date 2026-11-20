KUTSO başkanı Esin Güral Argat'ın Adalet Bakanı Akın Gürlek ziyareti

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Ankara'da Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelerek KUTSO üyelerinin ilettiği hukuki sorunlar ve çözüm beklentilerini aktardı. Görüşmede rekabetçi ve sürdürülebilir bir iş yaşamı için uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi gerekliliği ön plana çıktı.

Konkordato ve ticari denge:

Toplantıda özellikle konkordato uygulamalarının ticari hayata etkileri ele alındı. Argat, konkordato süreçlerinde sadece borçlu işletmelerin değil, bu işletmelerle ticari ilişkisi bulunan alacaklı firmaların da haklarının korunması gerektiğini vurguladı. Süreçlerin işletmeler arasındaki ticari ilişkileri ve alacak-borç dengesini gözeterek yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

İcra işlemleri ve işveren mağduriyeti:

Görüşmede, çalışanların icra dosyalarına ilişkin bildirim ve uygulama süreçlerinin işverenler üzerinde oluşturduğu yükler gündeme geldi. Argat, bildirimlerdeki uygulama kaynaklı aksaklıkların şirketlerde mağduriyet yaratabildiğini belirterek, ticari faaliyetlerin aksamasını önleyecek ve işverenlerin sorumluluklarını daha öngörülebilir kılacak düzenlemeler talep etti.

Yargı reformları ve hukuki öngörülebilirlik:

Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde yürütülen yargı reformları da toplantının gündemindeydi. Argat, hukuki güvenliğin ve uygulamada öngörülebilirliğin iş hayatının sağlıklı işlemesi için kilit önemde olduğunu belirtti ve iş dünyasının ihtiyaçlarını dikkate alan düzenlemelerin ekonomik faaliyetlere olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Madde bağımlılığıyla mücadele ve gençlerin korunması:

Ziyarette madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında çocuklar ve gençlerin korunması konusu da ele alındı. Kütahya'daki risklere dikkat çeken Argat, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra adli süreçlere dahil olan çocuklara yönelik özel yaklaşımlar geliştirilmesinin, rehabilitasyonun desteklenmesinin ve topluma yeniden kazandırılmasının önemini vurguladı.

Argat, ayrıca görüşmede Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç ile Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Malkoç’un atamalarına ilişkin tebrik ve teşekkürlerini iletti. Ziyaretin sonunda KUTSO Başkanı Argat, Bakan Gürlek'e kabulü ve iş dünyasını ilgilendiren konularda sağlanan görüş alışverişi için teşekkür etti.

KUTSO BAŞKANI ARGAT, ADALET BAKANI GÜRLEK İLE İŞ DÜNYASININ SORUNLARINI GÖRÜŞTÜ