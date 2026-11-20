Sason'da arı kovanlarına ayı girdi

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yakabağ köyü Kaman mezrasında arıcılık yapan Zülküf Ebinç'in kovanlarına ayı saldırdı. Yıllardır arıcılıkla geçimini sağlayan Ebinç, kovanlarını kışa hazırlamak amacıyla kontrol ederken, dağılmış ve parçalanmış bir görünümle karşılaştı.

Arıcının tespitleri ve zarar miktarı:

Yaptığı incelemede kovanların ve peteklerin üzerinde tırnak izleri bulan Ebinç, izlerden kovanlara ayının saldırdığını anladığını söyledi. Ayının kovanlardaki balları yediğini ve petekleri ile kovanları parçalayarak toplam 25 kovana zarar verdiğini belirtti.

Peteklerdeki hasar ve olası etkiler:

Olay yerinde peteklerin parçalanmış, kovanların dağıtılmış olduğu gözlendi. Ebinç'in kış hazırlığı için ayırdığı balların tüketilmesi ve kovanlardaki fiziksel hasar, arıların kış dönemine hazırlık sürecini olumsuz etkileyebilecek bir durum olarak kayda geçti.

SASON’DA AYI ARI KOVANLARINA SALDIRDI: 25 KOVAN ZARAR GÖRDÜ