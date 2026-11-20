Kaza detayları:

Antalya'nın Alanya ilçesinde, saat 18.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Olay, Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 PPR 900 plakalı kamyonet Oba Alacami istikametinden Alanya yönüne ilerlerken kavşakta, Alanya istikametinden Oba yönüne giden 07 AJT 883 plakalı otomobille çarpıştı.

Müdahale ve yaralı durumu:

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü. Kazada 1 kişi yaralandı ve yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonet sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı bildirildi. Kaza sonrası her iki araç, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KAMYONET İLE OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.