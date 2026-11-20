Olayın gelişimi:

Nazilli ilçesi Yeni Mahalle’de bir apartmanın birinci katında yaşayan komşuları gece saatlerinden itibaren kendisinden haber alamadıkları Hilmi Cevahir (72) için endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, apartman dairesine içerden giriş sağlanamaması üzerine balkondan eve girerek arama yaptı. Yapılan kontrolde Cevahir, yatak odasında hareketsiz olarak bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Cevahir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde edinilen bilgiye göre, Cevahir'in hava cihazına bağlı olduğu öğrenildi.

Soruşturma ve otopsi:

Olayda hayatını kaybeden Hilmi Cevahir'in Nazilli'de tek başına yaşadığı, ailesinin ise Almanya'da bulunduğu kaydedildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze otopsiye gönderilecek.

Olayla ilgili olarak savcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldı ve bölgedeki ilk incelemeler sürüyor.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 72 YAŞINDAKİ VATANDAŞ, BALKONDAN EVE GİREN EKİPLER TARAFINDAN YATAK ODASINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU.