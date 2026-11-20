Şişli Merkez Mahallesi'nde akşam trafiğinde kaza

Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, BVL 656 plakalı motosikletin sürücüsüyle yayalar arasında çarpışma yaşandı. Olayda motosiklet sürücüsü S.E. ile yol üzerinden geçen M.Y. hafif şekilde yaralandı.

kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü, İETT otobüsüne çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet, yol üzerinde yaya olarak bulunan M.Y.'ye çarparak her iki tarafın yere savrulmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ettikten sonra her iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

görgü tanığı anlatımı:

Kazayı gören esnaflardan Kemal Erese, "İETT otobüsünden kaçmak için direksiyonu kırdı. O sırada karşıdan geçen kadına vurmamak için kaydı fakat yine de vurdu" diyerek olayın gelişimini aktardı.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu; yetkililer olay yerinde trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı ve gerekli yönlendirmeleri yaptı.

ŞİŞLİ’DE, SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN MOTOSİKLET, YOLDAN GEÇEN YAYAYA ÇARPTI. KAZADA 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI.