toplantının genel çerçevesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Kadim Dostlar Buluşması programına katıldı. Program boyunca Erdoğan, katılımcılarla bir araya gelerek samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulundu.

programın atmosferi ve amaçları:

Buluşma, adından da anlaşılacağı üzere uzun süreli ilişkileri ve yakın çevreyi kapsayan bir formatta ilerledi. Katılımcılarla sürdürülen sohbetler, gündeme dair genel değerlendirmeler ve ilişki ağlarının güçlendirilmesine yönelik iletişim zeminleri oluşturdu.

katılımcıların buluşmadaki yeri:

Toplantıya katılan isimler ve katılımcı profili resmî açıklamada yer aldığı şekilde korundu; program, katılımcılar arasında karşılıklı diyalog ve yakın temasın öne çıktığı bir içerik sergiledi. Etkinlik, daha çok tanıdık çevreyle doğrudan temas kurma amacına hizmet etti.

Kadim Dostlar Buluşması, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki bu tür programların devamı niteliğinde görülürken, buluşmanın temel özelliği olarak yüz yüze temas ve doğrudan iletişim ön plana çıktı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE KATILIMCILAR