Olayın gelişimi:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Sekerdere mevkiinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir tırın fren sisteminden henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekip durdurdu ancak alevler çok kısa sürede tırın büyük bölümünü sardı.

Müdahale ve güvenlik:

İhbar üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Düziçi Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; olay sırasında başka bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve yangının kesin çıkış nedeni detaylı olarak araştırılıyor.

SMANİYE’DE SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI