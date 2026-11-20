Aydın’da koordineli çalışma eğitimi düzenlendi:

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından jandarma, emniyet ve itfaiye personeline yönelik Koordineli Çalışma ve Olay Yeri Yönetimi Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, afet ve acil durumlara müdahalede görev alan kurumların birlikte çalışma kapasitesini artırmayı amaçladı.

eğitimin amacı:

Eğitimle, farklı kurumlarda görev yapan personelin olaylara müdahale süreçlerinde birlikte hareket etme becerisi güçlendirildi. Katılımcılara, sahada hızlı ve uyumlu karar almayı sağlayacak ortak yaklaşımlar ve iletişim esasları aktarıldı.

ele alınan konular:

Programda kurumlar arası koordinasyon, olay yeri yönetimi ve ekip içi uyumun önemi üzerinde duruldu. Eğitim materyalleri ve uygulama odaklı anlatımlar üzerinden ekiplerin sahada görev paylaşımı ve yürütme süreçleri ele alındı.

Yetkililer, benzer eğitimlerin afet ve acil durum müdahalelerinin etkinliğini artırdığını belirterek, kurumlar arası iş birliğinin kritik olduğunu vurguladı. Aydın genelinde bu tür koordinasyon kapasitesinin geliştirilmesinin müdahale süresini ve etkinliğini olumlu etkilemesi hedefleniyor.

AYDIN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) EĞİTMENLERİ TARAFINDAN JANDARMA, EMNİYET VE İTFAİYE PERSONELİNE YÖNELİK KOORDİNELİ ÇALIŞMA VE OLAY YERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.