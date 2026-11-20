ziyaret ve amaç:

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Ziyarete hastane başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çelik de eşlik etti.

eğitim içeriği ve uygulama:

Toplantıda sağlık hizmeti alan çocuklara ağız ve diş sağlığının korunması, doğru diş fırçalama teknikleri ve günlük ağız bakımı uygulamaları hakkında bilgiler verildi. Uygulamalı anlatımlarla çocukların doğru fırçalama alışkanlığı kazanmaları hedeflendi.

erken alışkanlıkların önemi:

Etkinlik kapsamında çocuklara diş fırçası ve diş macunu hediye edilerek evde uygulanabilecek pratik öneriler paylaşıldı. Ziyarette, erken yaşta kazanılan doğru alışkanlıkların ağız sağlığını uzun vadede koruyacağına ve toplumda farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yapıldı.

ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. CİHAN TEKİN, TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'Nİ ZİYARET EDEREK ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ