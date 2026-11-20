Vali aydoğdu hastanede hastalarla buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile birlikte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında hastalarla yakından ilgilenen Aydoğdu, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

servis gezisi ve hasta görüşmeleri:

Vali Aydoğdu, hastanenin farklı servislerini gezerek tedavi gören hastalarla birebir görüşmeler yaptı. Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp ve ilgili hekimlerden, hastaların sağlık durumları ve yürütülen tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında, tedavi gören Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tuncay Sancak ile Valilik Koruma Amiri Nadir Özer de ziyaret edildi.

sağlık çalışanlarına teşekkür:

Ziyaretin sonunda Vali Aydoğdu, hekimler ve sağlık personeliyle bir araya gelerek sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir etti. Aydoğdu, personele teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi ve sağlık hizmetlerinin sürdürülmesindeki katkılarına vurgu yaptı.

Hastane ziyaretleri boyunca hasta yakını ve personele gösterilen yakın ilgi, kurum ile yerel yönetim arasındaki iletişimin sürdürüldüğünü gösterdi. Vali Aydoğdu’nun ziyaretleri, hem bireysel hastalar hem de sağlık ekipleri için moral kaynağı oldu.

VALİ AYDOĞDU’DAN HASTANEDE TEDAVİ GÖREN HASTALARA ZİYARET