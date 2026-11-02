Denizli'de hafta ortasına kadar sağanak, hafta sonu sıcaklıklar düşecek

Denizli için beş günlük hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre, Denizli genelinde önümüzdeki 5 gündeki hava durumu yağış ve serinleme eğilimi gösterecek. Kentte hafta başından ortasına kadar sağanak yağış etkili olurken, hafta sonuna doğru sıcaklıklarda belirgin bir düşüş bekleniyor.

Hafta başı: sağanak etkisi:

Rapora göre 02 Kasım Pazartesi, 03 Kasım Salı ve 04 Kasım Çarşamba günleri kent genelinde sağanak yağış hakim olacak. Pazartesi ve Salı günleri gündüz en yüksek sıcaklıkların 21°C, gece en düşük sıcaklıkların ise sırasıyla 14°C ve 12°C civarında seyretmesi bekleniyor. Çarşamba günü termometreler gündüz 20°C dolaylarında olacak.

Hafta sonu: sıcaklıklarda düşüş:

Hafta ortasından itibaren yağışlar azalarak yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. 05 Kasım Perşembe günü en düşük 12°C, en yüksek 17°C değerleri tahmin edilirken; 06 Kasım Cuma günü hissedilir düşüşle en düşük 9°C, en yüksek 16°C olarak öngörülüyor. Bu gerileme, güneşli aralıklarla birlikte serin hissedilen bir hava oluşturacak.

Vatandaşların yağışlı günlerde tedbirli olmaları, açık alan planlamalarında ve ulaşımda oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı bulunmaları öneriliyor. Meteoroloji raporları güncellendikçe yerel değerlendirmeler takip edilmeli.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ALINAN VERİLERE GÖRE, DENİZLİ GENELİNDE ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN BOYUNCA HAVA SICAKLIKLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANIRKEN, HAFTA ORTASINA KADAR SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DENİZLİ İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI. KENT GENELİNDE YENİ HAFTADA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLURKEN, HAFTA SONUNA DOĞRU SICAKLIKLARIN KADEMELİ OLARAK DÜŞMESİ BEKLENİYOR.