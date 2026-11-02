Dolar 49,9656 +0,07%
Euro 56,0436 +0,58%
Bist 10.889,74 +1,21%
Altın Gram 6.285,15 +0,35%
EUR/USD 1,1213 +0,43%
Brent Petrol 108,50 -4,35%
--°

Muş'ta beklenenden önce doğan kuzular üreticilere umut verdi

Muş Arpayazı'da koyunların beklenenden erken doğum yapmasıyla kuzular dünyaya geldi; besiciler yoğun bakım, beslenme ve sürekli takiple büyütüyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 13:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Muş'ta beklenenden önce doğan kuzular üreticilere umut verdi

Erkenci doğumlar ahırlara hareket getirdi

Muș merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Arpayazı köyünde koyunların beklenenden önce doğum yapması, küçükbaş hayvan üreticilerinde hem sevinç hem yoğun çalışma getirdi. Yeni doğan kuzular ahırlarda besicilerin titiz bakımıyla karşılanıyor ve sağlıklı büyümeleri için günlük takip yapılıyor.

Arpayazı'da bakım ve beslenme:

Yetiştiriciler, yeni doğan kuzuların özellikle ilk günlerdeki bakımına öncelik veriyor. Anne sütüyle beslenen kuzuların yanı sıra, ememeyen yavrular biberonla destekleniyor. Üreticiler, hayvanların enerji ihtiyacını karşılamak için günde dört torba saman gibi standart besleme uygulamalarını sürdürüyor ve ahırlarda sıcaklık, temizlik ile besin takibini sıklaştırıyor.

Üreticilerin tespitleri ve endişeleri:

Ahırlarda koyun ve kuzu seslerinin çoğaldığı, üreticilerin yeni doğanların gelişimini yakından izlediği bildirildi. Genç çiftçi Ağa Aydemir yaşadıklarını şöyle anlattı: "Arpayazı köyünde yıllardır ailemle birlikte çiftçilik yapıyoruz. Bu yıl kuzularımız erken dünyaya geldi. Bu durum bizi çok mutlu etti. Ancak bu yıl kuzularımız arasında ölüm oranı da oldukça yüksek. Bunun önüne geçebilmek için çare arıyoruz. Hayvanlarımıza günde dört torba saman veriyoruz. Bazı kuzularımız annelerini emerken, bazılarını ise biberonla besliyoruz. Kuzularımızı çok seviyoruz ve onlara çok iyi bakıyoruz. Adeta birer bebek gibi görüp özenle büyütmeye çalışıyoruz".

Erkenci doğumların üreticilere ek sorumluluk yüklediği, ancak özenli bakımın ve sürekli takip ile canlıların korunmasının hedeflendiği vurgulanıyor. Besiciler, kuzuların sağlık durumunu yakından izlemeye devam ediyor.

Muş’ta erkenci kuzular besicilerin yüzünü güldürdü

Muş’ta erkenci kuzular besicilerin yüzünü güldürdü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gölbaşı'nda kışlağın gölgesinde haşereye kökünden müdahale
images

Antalyanın kaplumbağa pavilyonu valilik bahçesinde kreşe dönüşecek
images

Latmos'un izinde gazeteciler doğa ve tarihle buluştu
images

Bismil'de çiftçi odaklı stratejiler: tarımda iklime uyum ve su yönetimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mücadeleden vazgeçmeyen Çal Belediyespor'un tesellisi karakteri

Siirt'te kuruyemiş dükkanında başlayan yangını sahibi Ömer Bal söndürdü

Gölbaşı'nda kışlağın gölgesinde haşereye kökünden müdahale

Bahçelievler'de yanlış park İETT'yi yolda bıraktı, cadde uzun süre kilitlendi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde