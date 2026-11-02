Muş'ta beklenenden önce doğan kuzular üreticilere umut verdi

Erkenci doğumlar ahırlara hareket getirdi

Muș merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Arpayazı köyünde koyunların beklenenden önce doğum yapması, küçükbaş hayvan üreticilerinde hem sevinç hem yoğun çalışma getirdi. Yeni doğan kuzular ahırlarda besicilerin titiz bakımıyla karşılanıyor ve sağlıklı büyümeleri için günlük takip yapılıyor.

Arpayazı'da bakım ve beslenme:

Yetiştiriciler, yeni doğan kuzuların özellikle ilk günlerdeki bakımına öncelik veriyor. Anne sütüyle beslenen kuzuların yanı sıra, ememeyen yavrular biberonla destekleniyor. Üreticiler, hayvanların enerji ihtiyacını karşılamak için günde dört torba saman gibi standart besleme uygulamalarını sürdürüyor ve ahırlarda sıcaklık, temizlik ile besin takibini sıklaştırıyor.

Üreticilerin tespitleri ve endişeleri:

Ahırlarda koyun ve kuzu seslerinin çoğaldığı, üreticilerin yeni doğanların gelişimini yakından izlediği bildirildi. Genç çiftçi Ağa Aydemir yaşadıklarını şöyle anlattı: "Arpayazı köyünde yıllardır ailemle birlikte çiftçilik yapıyoruz. Bu yıl kuzularımız erken dünyaya geldi. Bu durum bizi çok mutlu etti. Ancak bu yıl kuzularımız arasında ölüm oranı da oldukça yüksek. Bunun önüne geçebilmek için çare arıyoruz. Hayvanlarımıza günde dört torba saman veriyoruz. Bazı kuzularımız annelerini emerken, bazılarını ise biberonla besliyoruz. Kuzularımızı çok seviyoruz ve onlara çok iyi bakıyoruz. Adeta birer bebek gibi görüp özenle büyütmeye çalışıyoruz".

Erkenci doğumların üreticilere ek sorumluluk yüklediği, ancak özenli bakımın ve sürekli takip ile canlıların korunmasının hedeflendiği vurgulanıyor. Besiciler, kuzuların sağlık durumunu yakından izlemeye devam ediyor.

Muş’ta erkenci kuzular besicilerin yüzünü güldürdü