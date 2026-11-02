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Oturma düzeni kavgası Silivri meclisini durdurdu

Silivri Belediye Meclisi'nin kasım oturumunda, CHP'den Yeni Parti'ye geçen Ebru Akgün Pekel ve Cihan Demir'in oturma krizi toplantıyı geciktirdi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Oturma düzeni kavgası Silivri meclisini durdurdu

Silivri belediye meclisi kasım oturumunda gerilim

Silivri Belediye Meclisi'nin kasım ayı birinci oturumu, planlandığı gibi saat 10.30'da başlayamadı. Toplantı salonunda Yeni Parti adına ayrılmış bir oturma alanı ve parti tabelası bulunmadığını belirten iki meclis üyesi, yaşanan anlaşmazlık üzerine tepkilerini gösterdi.

ne yaşandı:

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen meclis üyeleri Ebru Akgün Pekel ve Cihan Demir, salona geldiklerinde kendilerine ayrılmış bir yer olmadığını söyledi. Sorunun nedeni olarak belediye yönetimi, isim değişikliğinin ve parti geçişinin resmî bildirimle tamamlanmadığını açıkladı. Başkan Vekili Yalçın Ekici, gerekli dilekçelerin verilmesi halinde oturma düzeninin oluşturulabileceğini ifade etti.

parti temsilcileri ve tepkiler:

Yeni Parti Silivri İlçe Başkan Vekili Av. Nilay Öndül Kalaman olay yerine gelerek iki üyeye destek verdi. MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, yaşananların önceden telefonla veya kısa bir bilgilendirmeyle giderilebileceğini belirterek yönetimi eleştirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı ise eksikliğin iki taraftan kaynaklanabileceğini söyleyip tartışmanın uzatılmaması çağrısı yaptı.

sonuç ve değerlendirme:

Karşılıklı açıklamaların ardından tansiyon yükseldi ve Yeni Parti'li üyeler, isimleri yerinde görünmeden oturmayacaklarını bildirdi. Başkan Vekili Ekici'nin salonun boşaltılması uyarısının ardından toplantıya 10 dakika ara verildi; Yeni Parti'li üyeler ve İlçe Başkan Vekili Kalaman salondan ayrıldı. Bu gelişme, meclis içi usul eksikliklerinin oturum akışını etkileyebileceğini ve yerel siyaset gündeminde kısa süreli gerilim yaratabileceğini gösterdi.

Silivri Belediye Meclisi&#039;nde Yeni Parti krizi

Silivri Belediye Meclisi'nde Yeni Parti krizi

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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