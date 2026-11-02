Braille ile Kur'an'a erişim kolaylaştı: 9 öğrenciye 30 cüzlük teslim edildi

Sevim-Habil Say Kur'an kursunda teslimat yapıldı:

Altıeylül Müftülüğü'ne bağlı Sevim-Habil Say Kur'an Kursu'nda düzenlenen programda, görme engelli öğrencilere Braille (kabartma) alfabesiyle basılmış Kur'an-ı Kerimler teslim edildi. Program kapsamında 9 öğrenciye toplam 30 cüzlük Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Teslimat, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Hacı Hüseyin Vakfı (Âmâlara Hizmet Eden Vakıf)ın şartını yerine getirmek amacıyla gerçekleştirildi. Bu çalışma, görme engelli bireylerin kutsal metne erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

vali ve yetkililerin katılımı:

Programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlunun yanı sıra Altıeylül Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar ve Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı katıldı. Törende konuşan yetkililer, erişilebilirlik projelerinin önemine vurgu yaptı ve benzer hizmetlerin yaygınlaştırılacağına dair mesaj verdi.

eğitim ziyaretleri ve öğrenci buluşması:

Teslimatın ardından Vali Ustaoğlu, aynı kursta eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi; öğrencilerle sohbet ederek eğitim durumları hakkında bilgi aldı. Ayrıca farklı kurslardaki çalışmaları da ziyaret eden Vali, robotik kodlama eğitimi alan 8-9 yaş grubundaki çocuklarla yakından ilgilenerek başarı dileklerini iletti.

Gerçekleştirilen program, engelli bireylerin dini ve eğitimsel kaynaklara ulaşımını kolaylaştıran somut bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, benzer desteklerin sürdürülmesi ve daha fazla öğrenciye ulaşılması için iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.

GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE BRAİLLE ALFABELİ KUR'AN-I KERİM DAĞITILDI