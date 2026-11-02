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Bozkırın saklı cenneti: Şuğul Kanyonu'nda sonbaharın renkleri

Sivas'ın Gürün ilçesindeki Şuğul Kanyonu, sonbaharda sarı, yeşil ve kahverengi tonlarıyla bozkırda gizli bir tablo sunuyor; ziyaretçiler hayran kaldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 13:17

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Bozkırın saklı cenneti: Şuğul Kanyonu'nda sonbaharın renkleri

Şuğul Kanyonu'nda sonbahar:

Sivas'ın Gürün ilçesinde yer alan Şuğul Kanyonu, bozkırın ortasında saklı bir tablo gibi duruyor. Her mevsim ziyaretçi ağırlayan kanyon; yazın serinleten, kışın ise boyu 5 metreye ulaşan buz sarkıtlarıyla biliniyor. Sonbaharda ise ağaçlar sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünerek alanı farklı bir atmosfere kavuşturuyor.

Doğal yapısı ve renklerin uyumu:

Kanyonun yüksek kayalıkları arasından akan berrak su, çevresindeki ağaçların canlı renkleriyle çarpıcı bir kontrast oluşturuyor. Bozkırın geniş düzlükleri içinde gizlenmiş bu vadi, özellikle fotoğrafçılar ve doğa severler için eşsiz kareler sunuyor. Renklerin, suyun ve kaya formasyonlarının bir araya gelmesi bölgenin doğal kimliğini öne çıkarıyor.

Ziyaretçilere sunduğu deneyim:

7’den 70’e herkesin ilgisini çeken kanyon, yürüyüş ve doğa gözlemi için uygun alanlar sunuyor; sakin atmosferi doğa kaçamakları için tercih ediliyor. Bölgedeki sonbahar görüntüleri Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından görüntülendi ve paylaşıldı; kareler görenleri mest etti.

SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE YER ALAN ŞUĞUL KANYONU, SONBAHARIN RENKLERİNE BÜRÜNDÜ. SAKLI CENNETTEKİ...

SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE YER ALAN ŞUĞUL KANYONU, SONBAHARIN RENKLERİNE BÜRÜNDÜ. SAKLI CENNETTEKİ HAZAN MEVSİMİ, DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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