Aydın'da üç günlük yağışlı periyot

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan 19 Kasım 2026 tarihli hava tahmin raporuna göre Aydın'da önümüzdeki günlerde yağışlı hava etkili olacak. Kentte yağışların cuma günü batı ilçelerinde başlaması, cumartesi günü aralıklarla sürmesi ve pazartesi gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Günlük tahminler:

Bugün için raporda; parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yerel sağanak yağış beklendiği, gün içinde en yüksek hava sıcaklığının 24 dereceye ulaşacağı belirtildi. Aynı gün için rüzgârın saatte 20-35 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

Cuma günü Aydın genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, özellikle kentin batı kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıklarının 17-25 derece aralığında seyredeceği bildirildi.

Cumartesi günü için kent genelinde aralıklı sağanak yağış tahmin edilirken, sıcaklıkların 16-24 derece arasında olması bekleniyor. Pazar günü ise yağışların yerini parçalı bulutlu havaya bırakacağı ve sıcaklık aralığının 12-22 derece olacağı öngörülüyor.

Pazartesi beklentisi ve etkiler:

Haftanın ilk günü olan pazartesi yeniden yağışlı bir hava bekleniyor; parçalı ve çok bulutlu koşullar altında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışların görülmesi, hava sıcaklıklarının ise 12-21 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer tarafından paylaşılan rapor, kent genelinde önümüzdeki üç günlük süreçte özellikle batı ilçelerinde başlayan yağışların zamanla yayılacağına işaret ediyor. Vatandaşların meteorolojik gelişmeleri takip etmeleri ve ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.

AYDIN’DA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SAĞANAK YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK. METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE KENTTE CUMA GÜNÜ BATI İLÇELERİNDE BAŞLAMASI BEKLENEN YAĞIŞLARIN CUMARTESİ GÜNÜ ARALIKLARLA DEVAM EDECEĞİ, PAZARTESİ GÜNÜ İSE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ŞEKLİNDE GÖRÜLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR.