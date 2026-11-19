COP31'de tanıtılan çözüm odaklı girişim

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Deniz Yaşamını Koruma Derneği deniz tabanında terk edilen balıkçı ağlarını toplayıp geri dönüştürerek gözlük üretiminde kullanılmasını sağlayan projeyi tanıttı. Yeşil alandaki stantta projeyi anlatan Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı, çalışmanın hem çevre temizliğine hem de sivil toplum finansmanına katkı sunduğunu vurguladı.

Projenin işleyişi:

Dernek, deniz dibindeki hayalet ağları tespit edip çıkarıyor; ardından bu ağlar geri dönüşüm sürecine giriyor ve elde edilen hammadde gözlük üretiminde kullanılıyor. Üretilen her gözlüğün üzerinde, kullanılan malzemenin denizden çıkarıldığı metre ve koordinat bilgileri ile derinlik kaydı bulunuyor. Narcı, "Gözlüğün içerisinde bulunan sayılardan ise hangi metre ve koordinattan çıktığını görebilirsiniz" diyerek şeffaflık yaklaşımını anlattı.

sürdürülebilirlik, ölçüm ve toplumsal etki:

Narcı, proje sayesinde yalnızca kirliliğin azaltılmadığını, aynı zamanda elde edilen gelirle sivil toplum kuruluşlarının doğa koruma faaliyetlerinin desteklendiğini belirtti. Dernek, proje kapsamında sürdürülebilirlik ölçümlerini geliştirip Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri'nden altısını eş değer şekilde karşılayacak bir yapı oluşturduğunu söylüyor. Bu kapsamda hangi derinlikten ne kadar ağ çıktığı, o ağın kaç metrekare hammaddeye dönüştüğü ve bu hammaddeden kaç gözlük üretildiği kaydedilip bir "ürün pasaportu" sistemiyle takip edilecek.

Volkan Narcı projenin hem bir sivil toplum inisiyatifi hem de startup mantığıyla hareket eden bir marka haline geldiğini ifade etti: "Doğa korumada biz çözüm odaklı bir çalışma yapıyoruz. Oluşturduğumuz şey bir sivil toplumun probleme karşı çözümünü desteklemektir."

Geçmiş çalışma ve üretim rakamları:

Dernek, yaklaşık 8 yıldır denizlerdeki hayalet ağları toplayarak geri dönüşüme katkı verdiğini aktarıyor. Narcı'nın verdiği rakamlara göre, son 8 yılda 680 bin metrekare hayalet ağ deniz tabanından temizlendi. Proje 6 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının sonucu olarak şekillendi; önceki aşamalarda çıkarılan ağlar tarım örtüsü veya çanta gibi farklı şekillerde değerlendiriliyordu. Narcı, gözlük üretiminin yeni başladığını ve "son 1 yıl içerisinde bin 180 civarında gözlük ürettik" dedi.

Proje, deniz ekosistemlerinin korunması, atık yönetimi ve sivil toplumun finansmanı arasında doğrudan bağ kurarak somut veri ve ürünle şeffaflık sağlamayı hedefliyor. COP31'de sunulan bu model, benzer kirlilik sorunlarına karşı uygulamaya dönük bir çözüm örneği olarak öne çıkıyor.

COP31 İKLİM ZİRVESİ KAPSAMINDA TANITILAN PROJEYLE DENİZ TABANINDA TERK EDİLEN HAYALET AĞLAR DENİZDEN ÇIKARILARAK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR VE GÖZLÜK ÜRETİMİNDE KULLANILIYOR. GÖZLÜKLERİN ÜZERİNDE İSE KULLANILAN MALZEMENİN DENİZDEN ÇIKARILDIĞI DERİNLİK VE KOORDİNAT BİLGİLERİ YER ALIYOR.