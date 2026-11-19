Marmaris'te kıyıya vuran caretta caretta DEKAMER'e teslim edildi

Marmaris'in Siteler Mahallesi Uzunyalı sahilinde vatandaşlar tarafından kıyıya vuran bir Caretta caretta deniz kaplumbağası bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, kaplumbağayı alarak yetkililere teslim etti.

sahadaki müdahale:

Kaplumbağanın bulunduğu alanda ilk müdahale, hayvanın sahilden güvenli şekilde alınması ve herhangi bir dış etkenin zarar vermesini önlemeye yönelik yapıldı. Buluntu sonrası hayvan, daha ayrıntılı sağlık ve adli inceleme için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine teslim edildi.

inceleme süreci:

DEKAMER ekiplerinin yaptığı dış muayenede, ilk anda ölüm nedenine işaret eden belirgin bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Kesin nedenin belirlenmesi için otopsi ve laboratuvar incelemelerinin tamamlanması bekleniyor. Olay, bölgedeki ekosisteme ilişkin kaygıları artırırken, Uzunyalı sahilinde geçtiğimiz günlerde de ölü caretta caretta deniz kaplumbağalarının bulunmuş olması dikkat çekiyor.

Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların müdahale etmeden önce ilgili ekipleri bilgilendirmesini ve bulunduğu bölgenin korunmasını istiyor; ölüm nedeninin netleşmesi DEKAMER'in yapacağı incelemelerin ardından açıklanacak.

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNDE UZUNYALI SAHİLİNDE KIYIYA VURAN CARETTA CARETTA, İNCELEME YAPILMAK ÜZERE DEKAMER YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİ.