Hava durumu ve görüş mesafesi:

Kilis’te sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte bazı bölgelerde yoğunlaşan sis, görüş mesafesinin zaman zaman düşmesine yol açtı. Etkili olan sis özellikle ana arterler ve kavşaklarda görüşü olumsuz etkiledi.

Trafikte alınan önlemler:

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler hızlarını azaltarak ve takip mesafesini açarak kontrollü biçimde ilerledi. Ana arterler ve kavşaklarda trafik akışı tedbirlerle sağlanırken, yayalar da yağıştan korunmak için tedbirli davranmayı tercih etti.

Görüşün zaman zaman azalması trafiğin yavaşlamasına neden olurken kent genelinde ulaşım akışında büyük çaplı aksama bildirilmedi.

KİLİS’TE YAĞIŞ VE SİS ETKİLİ OLUYOR