Çerkeş'te gece çıkan yangın bir evi kullanılmaz hale getirdi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dün gece saatlerinde boş bir evde çıkan yangın, yapıyı kullanılamaz duruma getirdi. Yangının henüz bilinmeyen sebeple başladığı bildirildi.

yangına müdahale:

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

olayın boyutu ve başlatılan inceleme:

Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi ve yapıda ciddi hasar oluştu. Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇANKIRI’NIN ÇERKEŞ İLÇESİNDE ALEVLERE TESLİM OLAN EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.