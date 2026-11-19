çalışmanın kapsamı:

BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Sındırgı’nın Çavdaroğlu Mahallesi’nde yürütülen içme suyu altyapısı yenileme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar, Balıkesir genelinde 20 ilçede eş zamanlı sürdürülürken, mahalledeki mevcut sistem baştan sona elden geçirilerek daha sağlıklı ve güvenli su dağıtımı hedeflendi.

yapılan işler ve sayısal veriler:

Projede 1.800 metrelik yeni içme suyu hattı inşa edildi ve 180 abonenin içme suyu bağlantısı yenilendi. Altyapının güçlendirilmesiyle su kayıplarının azaltılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve kesintilerin en aza indirilmesi amaçlandı.

hedef ve yetkili açıklaması:

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, BASKİ olarak önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna ulaşmasını sağlamak. Bu doğrultuda mevcut altyapımızı yeniliyor, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni hatlar oluşturarak sistemimizi güçlendiriyoruz. Çavdaroğlu Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz bin 800 metrelik yeni içme suyu hattı ve 180 abone bağlantısının yenilenmesiyle mahallemizin altyapısını daha güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturuyoruz dedi.

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