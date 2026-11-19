olay:

Olay, dün Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parmağına 26'lık somun sıkışan 12 yaşındaki M.A. ilk müdahale için ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

müdahale:

Hastanenin acil servisinde durumun tespiti üzerine itfaiye kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, somunu çocuğun parmağına zarar vermeden çıkarmak için özel müdahale ve ekipman kullanarak yaklaşık 2 buçuk saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

tedavi ve sonuç:

Yaklaşık 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından somun başarıyla çıkarıldı. M.A. hastanede tedavi altına alındı ve gerekli kontroller yapıldı.

BURDUR'UN YEŞİLOVA İLÇESİNDE PARMAĞINA 26'LIK SOMUN SIKIŞAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK, İTFAİYE EKİPLERİNİN 2 BUÇUK SAAT SÜREN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.