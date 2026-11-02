Aydın'da çember daraldı: 18 aranan şahıs yakalandı

Operasyonun kapsamı:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 29-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yürütülen ÇEMBER-148 operasyonunda toplam 18 aranan şahıs yakalandı.

Operasyona 83 unsur ve 238 personelin katıldığı bildirildi. Jandarma ekipleri, koordineli çalışmayla farklı bölgelerde eş zamanlı müdahaleler gerçekleştirerek aranan şahısları yakaladı.

Suç türleri ve dağılımı:

Yakalanan şahısların suçlarına göre dağılımı şu şekilde oldu: 4 kişi hırsızlık, 2 kişi yağma, 2 kişi yaralama, 1 kişi dolandırıcılık, 1 kişi uyuşturucu suçundan; ayrıca 3 kişi çeşitli suçlardan ve 5 kişi ise ifadeye yönelik aranmaktaydı.

Kesinleşmiş hapis cezaları:

Kayıtlara göre yakalananlardan 5 kişinin 0-2 yıl, 4 kişinin 2-5 yıl, 1 kişinin 5-10 yıl, 2 kişinin 10-20 yıl ve 1 kişinin 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

Yakalanan şahıslar adli işlemler için ilgili mercilere sevk edilirken, jandarma soruşturmaların ve işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

AYDIN’DA 18 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI