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Isparta'da iki ilçede eş zamanlı uyuşturucu ve silah operasyonu

Isparta'da Atabey ve Gönen ilçelerinde düzenlenen jandarma operasyonlarında 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; çok sayıda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Isparta'da iki ilçede eş zamanlı uyuşturucu ve silah operasyonu

İl jandarma komutanlığı iki ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında Atabey ve Gönen ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan arama ve yakalamalar sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Atabey'deki aramalar:

Atabey ilçesinde, 23 şüpheliye ait 25 ayrı adreste arama yapıldı. Aramalarda 19 gram eroin, 287 adet uyuşturucu hap, 4 kök kenevir bitkisi, 73 gram esrar ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Ayrıca operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 38 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, 5 muşta, 1 kılıç, 3 kama ve 7 muhtelif kesici-delici alet ele geçirildi.

Gönen'de yakalanan şüpheli ve ele geçenler:

Gönen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerde yapılan aramalarda 100 gram esrar, 15 gram metamfetamin, kağıda emdirilmiş 4 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ve 49 adet tabanca fişeği tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Jandarma ekiplerinin çalışması, ilçelerdeki uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik soruşturmaların sürdüğünü gösteriyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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