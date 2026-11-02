Ehliyetsiz sürücünün 240 bin liralık cezası mahallede tartışma çıkardı

Denetim ve tespitler:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Üresinler Sokak üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında durdurulan 26 AJA 233 plakalı motosikletin sürücüsü A.Y.'nin yapılan kontrollerinde, daha önce alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine el konulduğu ve bu nedenle ehliyetsiz olarak trafiğe çıktığı tespit edildi.

Ekipler, ilgili mevzuat maddeleri uyarınca hem sürücüye hem de araç sahibine toplamda 240 bin TL idari para cezası uyguladı.

Ceza sonrası tepkiler:

Motosiklet sürücüsü, ceza miktarının aracın piyasa değeriyle kıyaslandığını söyleyerek "Motosiklet zaten 15 bin TL. Her yerde kanunsuzluk var, ben şu aracı kullandım diye mi kanunları çiğnemiş oldum?" dedi.

Araç sahibi polis ekiplerinden cezanın uygulanmamasını talep etti ve "Bu seferlik görmeyin. Memlekette 28 bin TL asgari ücret varken 200 bin TL ceza yazan vatan hainlerine nasıl olacak?" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine bir polis memuru, "Cezayı ben yazdım bana mı vatan haini diyorsun" diye yanıt verdi; başka bir görevli ise "Bu konular bizim değerlendirmemiz dışında bu konular hiç girme" uyarısında bulundu. Araç sahibi sözlerini, "Ben size sevgi duyuyorum yalnız" diyerek sürdürdü.

Değerlendirme:

Olay, uygulanan idari yaptırımın büyüklüğü ile araç değerine ilişkin algı arasındaki gerilimi ortaya koydu. Trafik ekipleri işlemi mevzuat çerçevesinde yaptıklarını belirtti; sürücü ve araç sahibinin itirazları ise denetim anında tartışmaya yol açtı.

ESKİŞEHİR'DE TRAFİK POLİSİ EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMDE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE VE ARAÇ SAHİBİNE TOPLAM 240 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI. 15 BİN TL DEĞERİNDEKİ MOTOSİKLETE KESİLEN CEZAYA TEPKİ GÖSTEREN ARAÇ SAHİBİ VE SÜRÜCÜ İLE EKİPLER ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOGLAR YAŞANDI.