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Hunatspor’dan antrenörüne askerlik vurgusu: sahada birlik ve destek mesajı

Hunatspor, askere giden antrenörü Kadir Aksu’ya Sümer Stadı’nda gol sonrası tişört açarak destek verdi; camiada birlik ve dayanışma öne çıktı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hunatspor’dan antrenörüne askerlik vurgusu: sahada birlik ve destek mesajı

hunatspor antrenörüne sahada duygusal bir veda sergiledi

Kayseri amatör küme ekiplerinden Hunatspor, vatani görevini yerine getirmek üzere askere giden antrenörü Kadir Aksu için anlamlı bir jest yaptı. Kocasinan Gençlikspor ile oynanan karşılaşmada takım, attığı goller sonrası bir araya gelerek özel bir destek gösterisi gerçekleştirdi.

maçta görülen jest:

Kayseri Sümer Stadı'nda düzenlenen açıklamada oyuncular, yönetim, teknik heyet ve taraftarın ortak hareketiyle açılan tişörtte 'Vatanı görev için yola çıkan askerimiz, dualarımız seninle Kadir Hocamız' yazısı yer aldı. Bu anlar, sahada sadece sportif bir başarıyı değil, kulüp içindeki birlik ve dayanışma duygusunu da görünür kıldı.

başkanın sözleri:

Hunatspor Kulüp Başkanı Fatih Gümüşgöz duygularını şu sözlerle aktardı: 'Sen bize sadece bir hoca olmadın; evlat oldun, yoldaş oldun, sırdaş oldun, kardeş oldun. Öyle güzel bir yüreğin var ki bütün çocuklarımıza ağabeylik yaptın; takımımıza ve bizlere değer kattın. Kısa da olsa senden ayrı kalmak bizlere zor olacak ama birliğimiz, beraberliğimiz daim olacak. Vatan görevini de en iyi şekilde tamamlayıp tekrar aramıza döneceğin günü iple çekeceğiz. En büyük asker bizim asker.'

Hunatspor’un bu jesti, amatör futbolun saha içi rekabetinin ötesinde toplumsal ve duygusal bağların ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi. Kulüp, yönetim, teknik kadro ve taraftarın ortak duruşu, Kadir Aksu’ya moral vermenin yanı sıra camiada örnek bir dayanışma görüntüsü sundu.

KAYSERİ AMATÖR KÜME TAKIMLARINDAN HUNATSPOR OYUNCULARI, VATANİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE...

KAYSERİ AMATÖR KÜME TAKIMLARINDAN HUNATSPOR OYUNCULARI, VATANİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE ASKERE GİDEN ANTRENÖRLERİ KADİR AKSU’YA ANLAMLI BİR JEST YAPTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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