Kocaeli'de bir haftalık uyuşturucu operasyonlarında 98 şüpheli yakalandı

Operasyonun detayları:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içinde kent genelinde yürüttükleri çalışmalarda 98 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda şüphelilerin bulunduğu alanlarda aramalar yapıldı ve çok sayıda delil toplandı.

ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Ekipler tarafından ele geçirilen maddeler arasında 407 gram esrar, 323 gram sentetik kannabinoid, 115 gram muhtelif uyuşturucu madde ile 552 adet sentetik ecza yer aldı. Operasyonlarda ayrıca 1 tabanca, 6 fişek ve 1 hassas terazi bulundu.

Güvenlik güçleri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 365 lira'a da el koydu. Yapılan çalışmaların çoğunda şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı ve ele geçirilen malzemelere göre soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

görüntüler ve soruşturmanın seyri:

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, narkotik ekiplerinin adreslere girişleri, şüphelilerin bulunduğu alanlarda arama yaptıkları anlar ve ekiplerin delil toplama faaliyetleri görünüyor. Yetkililer, elde edilen bulguların soruşturmanın ilerleyen safhalarında delil olarak kullanılacağını kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonları, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürdüğü düzenli çalışmalardan biri olarak değerlendiriliyor.

KOCAELİ'DE NARKOTİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 98 ŞÜPHELİ YAKALANDI, ÇEŞİTLİ TÜR VE MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE İLE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.