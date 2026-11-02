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YUKUT Kemalpaşa senaryosunda enkazdan yaralı kurtardı

Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi YUKUT, AFAD koordinasyonunda İzmir’de düzenlenen bölge tatbikatında enkazdan yaralı çıkarıp ilk müdahaleyi yaptı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

YUKUT Kemalpaşa senaryosunda enkazdan yaralı kurtardı

Yunusemre ekibi İzmir tatbikatında görev aldı

Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi YUKUT, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen geniş katılımlı deprem tatbikatında aktif görev üstlendi. Tatbikat senaryosu gereği ekip tam kadro olarak enkaz altında kalan yaralıyı kurtarıp ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Tatbikatın kapsamı ve senaryo:

İçişleri Bakanlığının 2026 yılı bölge düzeyi tatbikat programı kapsamında, 30 Ekim 2020 İzmir depreminin yıl dönümünde düzenlenen tatbikat, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Balıkesir, Denizli ve Muğla’dan çok sayıda ekip katıldı. Kemalpaşa merkezli 6,7 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden yürütülen masa başı ve saha çalışmasında 2 bin 198 personel ile, biri helikopter olmak üzere 486 araç ve çeşitli ekipman görev aldı.

YUKUT'un sahadaki uygulamaları:

Tatbikat kapsamında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olaylara müdahale, enkazda arama kurtarma, yangın tahliyesi ve suda arama kurtarma çalışmaları yapıldı. YUKUT ekibi Manisa’da Vali Vahdettin Özkan koordinasyonunda eş zamanlı yürütülen saha çalışmalarında enkaz altında kalan yaralının kurtarılması ve ilk müdahalesine yönelik uygulamaları başarıyla gerçekleştirdi. Ekip, senaryo gereği kurtarma ve tıbbi ilk yardım adımlarını titizlikle uyguladı.

Gerçekçi senaryo ve geniş katılımla düzenlenen tatbikat, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve saha ekiplerinin müdahale kabiliyetlerinin sınanması açısından önem taşıdı. YUKUT’un tam kadro katılımı ve sahadaki uygulamaları, ekiplerin afet durumlarına hazırlığını ortaya koydu.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA EKİBİ (YUKUT), TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) KAPSAMINDA...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA EKİBİ (YUKUT), TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) KAPSAMINDA İZMİR’DE DÜZENLENEN GENİŞ KATILIMLI DEPREM TATBİKATINDA GÖREV ALDI. TAM KADRO KATILIM SAĞLAYAN EKİP, SENARYO GEREĞİ ENKAZ ALTINDA KALAN YARALIYI KURTARARAK İLK MÜDAHALEDE BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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