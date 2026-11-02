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Yotova ikinci turu kazanarak Bulgaristan'ın ilk seçilmiş kadın cumhurbaşkanı oldu

Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre İliyana Yotova oyların %57,58'ini alarak 1.093.564 oyla seçimi kazandı; katılım yüzde 27.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Merve Çelik

Yotova ikinci turu kazanarak Bulgaristan'ın ilk seçilmiş kadın cumhurbaşkanı oldu

Yotova ikinci turda zafere ulaştı

Merkezi Seçim Komisyonu tarafından oyların %99,95'i sayılmasının ardından açıklanan resmi sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova oyların %57,58'ini alarak seçimi kazandı. Rakibi Andrey Gyurov ise %39,46 oranında oy aldı; seçmenlerin %2,95'i "Hiçbir adayı desteklemiyorum" seçeneğini işaretledi.

Seçim sonuçları ve katılım:

Seçimde oyların sayımı sonrası Yotova'nın aldığı toplam oy sayısı 1.093.564 olarak kaydedildi. Seçime katılım oranı ise %27 olarak raporlandı.

Yotova, vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini yürüten ve görevi devraldığı isim olan eski Cumhurbaşkanı ve şu anki Başbakan Rumen Radev'e yakın bir müttefik olarak değerlendiriliyor. Resmi sonuçlara göre Yotova ülkenin 7. Cumhurbaşkanı ve seçimle göreve gelen ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. Bulgaristan'da cumhurbaşkanları beş yıllık dönemler için seçiliyor ve en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

Bölgesel ve yurt dışı oy dağılımı:

Yotova, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Kiril Valchev ile aynı listede yer alarak ülke genelindeki 28 seçim bölgesinde en fazla oyu aldı. Gyurov ise Sofya'nın 23. ve 24. seçim bölgeleri ile Kırcaali'de birinci oldu.

Yurt dışında kullanılan oyların dağılımında ise Bulgaristan vatandaşlarının %55,4'ü Batı yanlısı aday Gyurov'u, %42,2'si ise Rusya ile daha iyi ilişkiler kurulmasını savunan Yotova'yı destekledi.

Kampanya, tebrikler ve dış politika vurguları:

Sonuçların ardından kameraların karşısına geçen Yotova, kendisine verdiği destek dolayısıyla Radev'e teşekkür etti: "Siz olmasaydınız bunu başaramazdık. Son günlerde tam bir seferberlik vardı ve bana verdiğiniz destekten bir an bile vazgeçmediniz."

Gyurov'un kampanyasını eleştiren Yotova, rakibini "baskı kampanyası" yürütmekle suçladı ve kampanyaları için şunları söyledi: "İlk andan itibaren olumlu bir kampanya yürüttük. Nefret, çatışma ve bölünme dilinin kampanyamızın bir parçası olmasına bir saniye bile izin vermedik. Ne yazık ki aynı yaklaşımı karşı taraftan görmedik." Yotova ayrıca Gyurov'un kendisini telefonla arayarak zaferi nedeniyle tebrik ettiğini bildirdi.

Rakip Andrey Gyurov ise sonuçlar için, "Böyle bir fark beklemiyorduk. Bunun, bizi destekleyen herkes için bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Seçim, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yarattığı güvenlik endişeleri ve artan enerji fiyatları ile şekillendi. Yotova, Rusya ile diyaloğun sürdürülmesini savunurken Ukrayna'ya yönelik mali ve askeri yardımlara karşı çıktı; kendisini "Barışın Cumhurbaşkanı" olarak konumlandırmak istediğini belirtti. AB yanlısı muhalefetin desteklediği Gyurov ise Batılı ortaklarla ilişkilerin güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya daha güçlü desteğin verilmesini savunuyordu.

Bulgaristan&#039;da dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, ilk resmi sonuçlara...

Bulgaristan'da dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, ilk resmi sonuçlara göre oyların yüzde 57,58'ini alan mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova seçimi kazanarak ülkenin seçimle göreve gelen ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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