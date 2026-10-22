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Aydın'da çocuklar mikroskopla küçük dünyaları keşfetti

Aydın İl Halk Kütüphanesi, Aydın Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte 7 yaş ve üzeri çocuklara masal, P4C çalışması ve mikroskop atölyesi sundu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın'da çocuklar mikroskopla küçük dünyaları keşfetti

etkinliğin amacı ve kapsamı:

Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından Kitap Etkinlikleri kapsamında düzenlenen buluşmada, 7 yaş ve üzeri çocuklar bir araya geldi. Etkinliğin temel amaçları arasında okuma alışkanlıklarını geliştirmek, düşünme becerilerini desteklemek ve bilime ilgiyi artırmak yer aldı. Aydın Kültür Merkezi ve Çocuk Kütüphanesi mekanlarında yapılan program, katılımcılara çok yönlü bir öğrenme deneyimi sundu.

okuma ve felsefe atölyeleri:

Program, masal okuma oturumu ile başladı; çocuklar hikayeler aracılığıyla hayal güçlerini besledi ve sözel anlatım becerilerini pekiştirdi. Devamında gerçekleştirilen Çocuklar İçin Felsefe (P4C) çalışmasında ise çocuklar çeşitli sorular üzerinde tartıştı, fikirlerini paylaştı ve farklı bakış açılarını değerlendirme fırsatı buldu. Bu bölümler, çocukların eleştirel düşünme alışkanlıklarını geliştirmeyi hedefledi.

mikroskop atölyesi:

Etkinliğin en dikkat çeken kısmı mikroskop atölyesiydi. Çocuklar mikroskopla çıplak gözle görülmeyen ayrıntıları inceleyerek bilimsel gözlem yöntemini deneyimledi. Atölye, merakın tetiklenmesine ve keşif sürecine aktif katılım sağlanmasına odaklandı; katılımcılar basit bilimsel incelemeler yaparak gözlemlerini paylaştılar.

kütüphanenin değerlendirmesi ve önemi:

Aydın İl Halk Kütüphanesi yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin kitaplarla büyüyen, sorgulayan ve bilimsel düşünme becerileri gelişmiş bireylerin yetişmesine katkı sağladığını vurguladı. Programın sonunda kütüphane, katılan çocuklara ve emeği geçenlere teşekkür etti ve benzer çalışmaların sürdürüleceğinin altını çizdi.

Okuma, düşünme ve bilimi bir araya getiren bu tür etkinlikler, çocukların öğrenme süreçlerine aktif katılımlarını teşvik ederek merak duygusunu canlı tutmayı amaçlıyor.

AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;MİKROSKOBUN BÜYÜLÜ DÜNYASI&quot; ETKİNLİĞİNDE BİR...

AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "MİKROSKOBUN BÜYÜLÜ DÜNYASI" ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELEN ÇOCUKLAR, MASAL OKUMA, FELSEFE VE MİKROSKOP ATÖLYESİYLE HEM EĞLENDİ HEM DE BİLİMİN MERAK UYANDIRAN DÜNYASINI KEŞFETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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